Impuissant, le Servette FC s'incline logiquement à Utrecht

Il n'y aura pas eu de miracle pour le Servette FC à Utrecht ce jeudi. Battus 2-1, à cause notamment d'une nouvelle erreur de Joël Mall, les Genevois voient leur avenir européen s'assombrir.

La marche était beaucoup trop haute pour Servette. Photo: IMAGO/Orange Pictures

Bastien Feller Journaliste Blick

Après la Tchéquie et les Pays-Bas ce jeudi, le Servette FC et ses fans auront droit à un déplacement en Pologne, pour y défier le Shakhtar Donetsk, ou en Grèce y affronter le Panathinaikos FC en barrages de la Conference League.

Pour s'éviter ce destin et une probable élimination de toute compétition européenne, le SFC savait ce qu'il lui restait à faire: remonter un déficit de deux buts face à Utrecht, aux Pays-Bas. Une mission «très difficile», estimait ce mercredi Jocelyn Gourvennec, qui vivait ce jeudi sa première sur le banc grenat. Mais elle a sans doute été encore plus compliquée qu'attendue.

Servette FC inoffensif, ou presque

Devant son bruyant public, Utrecht a en effet su imposer son rythme dès le début de la partie, contrairement à la rencontre aller où les Servettiens avaient pris le dessus lors de la première mi-temps, et même ouvert le score, avant de totalement craquer en quinze minutes au retour des vestiaires.

A Galgenwaard, score nul et vierge à la pause, mais une rencontre pratiquement à sens unique. Si Joël Mall n'était pas mis en danger hormis sur quelques frappes sur lui ou sans trop de puissance, la latte le sauvait sur un tir de Gjivai Zechiël, une nouvelle fois très remuant pour la défense grenat (15e). Quelques minutes avant la pause, c'était au tour de la VAR de venir en aide à l'international chypriote, pas tout blanc dans l'affaire, en indiquant à Chris Kavanagh qu'une faute de main avait été commise avant le but d'Adrian Blake (40e).

Nouvelle faute de main de Joël Mall

Sans être poussée dans ses retranchements, la charnière centrale Dylan Bronn - Anthony Baron (Yoan Severin et Steve Rouiller sont blessés) pouvaient être heureuses de rentrer au vestiaire à zéro derrière. Devant en revanche, c'était une nouvelle fois compliqué pour les Grenat qui ne cadraient pas un tir des 45 minutes initiales. Seul Keyan Varela, dans la foulée du but annulé, faisait passer un frisson au Stadion Galgenwaard en envoyant une frappe frôler le poteau d'un Vasilis Barkas au chômage technique ce jeudi (44e).

De l'autre côté du terrain, Joël Mall allait lui vivre une seconde période compliquée. Coupable d'une nouvelle - et grossière - faute de main sur une frappe de Miguel Rodriguez, le portier genevois permettait à Victor Jensen d'ouvrir la marque et de sceller l'issue de cette double confrontation (57e). Etincelant à Plzen lors du premier match de la saison du SFC, Joël Mall n'est désormais plus que l'ombre de lui-même et le débat du numéro un entre lui et Jérémy Frick devrait encore connaître quelques nouveaux chapitres.

Utrecht doublait ensuite la mise à l'entrée du dernier quart de jeu. Et c'était cette fois-ci toute l'équipe servettienne qui était prise de vitesse par un contre néerlandais magnifiquement mené. Une nouvelle fois, c'est Victor Jensen, servi sur un plateau par Derry John Murkin, qui poussait la balle au fond (74e). Sans trop forcer, la formation néerlandaise, qui concédait la réduction du score par Ablie Jallow (penalty, 80e, premier tir cadré du match), se qualifie ainsi pour les barrages de l'Europa League. Servette, lui, voit son avenir européen s'assombrir encore un peu.