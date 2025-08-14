Le Lausanne-Sport a souffert une mi-temps à Astana, avant de faire la différence grâce à Beyatt Lekoueiry et Gaoussou Diakité. Place aux play-off de Conference League face à Besiktas. Match aller dès jeudi à Lausanne. Ce sera chaud!

Beyatt Lekoueiry a ouvert le score juste après la pause et éteint les espoirs kazakhs d'une folle remontée. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le Lausanne-Sport se souviendra très longtemps de ce déplacement à Astana, capitale du Kazakhstan, en pleine Asie centrale!

Après avoir sorti le club macédonien du FK Vardar (6-2 au total), les Vaudois ont balayé le FK Astana (5-1 en cumulé), s'imposant 2-0 dans cette splendide Astana Arena ce jeudi après avoir gagné 3-1 à l'aller, ce qui n'est tout de même pas donné à tout le monde. On n'ira pas jusqu'à écrire que la Conference League leur appartient, mais Olivier Custodio (très bon ce jeudi au Kazakhstan) et ses coéquipiers s'y sentent visiblement plus à l'aise qu'en Super League en ce début de saison, en tout cas pour ce qui est des résultats. Après avoir souffert en première période, les Lausannois se sont en effet tranquillement imposés face à un adversaire valeureux, mais étouffé progressivement, au fil de la partie.

Peter Zeidler avait promis de jouer l'attaque à tout va ce jeudi, et l'Allemand, un brin bluffeur, avait tout de même décidé de se montrer prudent, ou en tout cas pragmatique, ce jeudi à Astana. Le technicien lausannois a en effet décidé de titulariser Brandon Soppy, habituel latéral droit, à mi-terrain, tandis que le polyvalent Gaoussou Diakité faisait office de deuxième attaquant au côté de Kaly Sène. Pas question de se livrer exagérément, donc, et sans doute «PZ» voulait-il profiter des espaces que les Kazakhs allaient inévitablement laisser dans leur dos au fur et à mesure de la rencontre avec leurs deux buts à remonter.

Astana s'est montré bien meilleur qu'à l'aller

Comme attendu, ou plutôt craint, ce FK Astana n'a de loin pas été le même qu'à l'aller. Les coupes européennes ont ceci de magique que, d'une semaine à l'autre, les dynamiques peuvent s'inverser. Malgré l'uniformisation galopante du jeu, et son universalisation, il existe encore des constantes, et Astana est véritablement une autre équipe à domicile. Les Kazakhs ont attaqué dès la première minute, poussés par un public de plus en plus fervent au fil du match. De manière assez étrange, le stade n'était qu'à moitié plein au coup d'envoi, mais l'était aux trois quarts à la pause, et le Lausanne-Sport a souffert face à une équipe métamorphosée par rapport à celle qui s'était inclinée 3-1 à La Tuilière.

Lausanne souffre avant la pause, mais tient

Il a ainsi fallu deux miracles de Karlo Letica pour que le score soit de 0-0 à la pause, et le gardien croate a été le grand monsieur de cette première période. Mais Lausanne n'a pas fait que subir, loin de là. Privés de ballons, et en grand danger à chaque déboulé de l'intenable Ousmane Camara côté gauche (Kevin Mouanga va en rêver tout le vol du retour), les hommes de Peter Zeidler ont frappé en contre et sur coup de pied arrêté. Jamie Roche et Olivier Custodio ont ainsi chacun cadré un coup-franc dangereux, et Bryan Okoh, sur corner, a trouvé le poteau d'un coup de tête bien envoyé (45e). Dommage!

Pas de penalty pour Astana, ouf!

Mais si le LS avait marché sur son adversaire à l'aller et mérité de l'emporter, les Vaudois auraient été trop bien payés avec un avantage d'un but à la pause. Ils ont également eu très chaud lorsqu'Astana a réclamé un penalty à la 23e pour une main de Bryan Okoh, bien réelle, mais le ballon avait d'abord touché sa jambe avant de rebondir sur le haut du corps. Pas de faute, donc, mais le coup était passé près.

0-0 à la pause

Astana et ses fins techniciens (le numéro 10 Marin Tomasov, grande classe) n'avaient ainsi pas réussi à faire la différence après quarante-cinq minutes, ce qui était une excellente nouvelle pour le LS dans le cadre de la qualification. En résumé, et pour imager un peu, le Lausanne-Sport a pris l'orage en première période, mais pas la foudre.

Beyatt Lekoueiry fait mal à Astana d'entrée de deuxième période

Les deux entraîneurs décidaient de ne rien changer à la pause et Lausanne se montrait alors subitement bien meilleur que son adversaire, se créant une immense occasion d'entrée par Gaoussou Diakité et ouvrant même la marque à la 47e grâce à une finition parfaite de Beyatt Lekoueiry, bien discret dans cete partie jusque-là. L'affaire était dès lors quasiment pliée et ne faisait plus aucun doute dès la 66e minute et le 2-0 signé Gaoussou Diakité après un joli enchaînement.

Et maintenant, place à Besiktas!

Le FK Astana, assommé, abdiquait dès lors complètement et le champ était libre pour les 50 supporters lausannois à avoir fait le très long déplacement. Le stade était à eux, les folles nuits d'Astana aussi.

Les joueurs du Lausanne-Sport pouvaient eux monter dans l'avion après une rapide douche avec le sentiment du devoir (très bien) accompli: ce sont eux qui vont affronter Besiktas au prochain tour, avec un match aller dès jeudi prochain à La Tuilière avant de voyager à Istanbul la semaine suivante. Quel barrage magnifique s'est offert le LS!

Avant Besiktas, place à Vevey

Mais avant de penser à défier l'un des trois grands du championnat turc et son formidable public, les Vaudois vont devoir bien négocier leur premier tour de Coupe de Suisse dimanche à La Tour-de-Peilz face à Vevey. Juste après le déplacement le plus lointain de la saison, voilà le plus court. Le football et ses facéties...