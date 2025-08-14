À Utrecht, Servette devra battre bien plus que onze joueurs

À l’aller, les supporters d’Utrecht avaient transformé la Praille en terrain extérieur pour Servette. Ce jeudi, les Grenat devront renverser les Néerlandais dans un Galgenwaard chauffé à blanc par plus de 22’000 spectateurs.

Les supporters utrechtois ont pu échauffer leur voie dimanche face à Heracles (4-0). Photo: Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

Les images étaient marquantes. Jeudi dernier à Genève (1-3), dans sa Praille, le Servette FC a pour ainsi dire évolué à l’extérieur. En cause: les plus de 2000 supporters utrechtois ayant effectué le déplacement. Bruyants en ville durant la journée, ils l’ont été encore davantage au stade, dans le secteur visiteur élargi pour l'occasion, déjà plus d’une heure avant le coup d’envoi.

«Utrecht avait déjà chez nous un kop qui a bien poussé», se rappelle Timothé Cognat, qui devra ce jeudi affronter la formation de Ron Jans. Mais aussi, d’une certaine manière, les plus de 22'000 supporters néerlandais attendus à Galgenwaard (à guichets fermés depuis plusieurs jours), prêts à porter leur équipe vers une première phase finale de Coupe d’Europe depuis 2010. «Comme joueur, on est toujours heureux de jouer dans ce genre d’ambiance», positive le milieu de terrain, qui sera lui soutenu par environ 200 supporters genevois.

Servette espère gâcher la fête

Les supporters grenat auront sans doute du mal à se faire entendre ce jeudi. Même si un scénario favorable, pas du tout exclu par Jocelyn Gourvennec mercredi en conférence de presse, pourrait les aider. Quelques mois avant la venue des Genevois, un Romand a d’ailleurs participé à éteindre l’euphorie du Galgenwaard: Ryan Fosso. Joueur du Fortuna Sittard, club néerlandais situé à deux heures de route, le Gruérien s’était imposé avec son équipe le 22 décembre dernier. «Oui, c’est vrai qu’on a fait un bon match, surtout une bonne deuxième mi-temps», sourit-il au moment de se remémorer cette victoire.

Le charmant stade de Galgenwaard sera plein à craquer ce jeudi soir. Photo: Getty Images

L’international suisse M21 et ses coéquipiers avaient alors fait ce que les Grenat devront réussir ce jeudi soir: renverser Utrecht chez lui. Rapidement mené 1-0 puis 2-1 quelques secondes après avoir pourtant égalisé, le Fortuna l’avait finalement emporté 5-2 grâce à une fin de match de feu (buts à la 75e, 78e, 85e et 90e+6). «Ça peut peut-être donner des idées pour retourner la double confrontation», souffle-t-il encore, ne manquant pas de souligner la chaude ambiance qui règne à Galgenwaard.

La saison dernière, Utrecht s’est incliné à cinq reprises en 17 rencontres à domicile. Mais il reste sur un sans-faute en ce début de saison, avec une victoire 4-1 face au Sheriff Tiraspol au 2e tour qualificatif de l’Europa League et un 4-0 infligé à Heracles Almelo dimanche dernier devant 21'800 spectateurs. «L’ambiance était fantastique ce week-end et les matches européens étaient formidables. Donc espérons que ce soit à nouveau une belle fête», lance Ron Jans, coach utrechtois. Il faudra sans doute un très grand Servette, pour la première de son coach, pour que les Genevois réussissent ce qui peut être considéré comme un exploit.