Peter Zeidler s'est montré heureux de la qualification de son équipe ce jeudi à Astana. Il estime notamment que son Lausanne-Sport gagne en maturité tactique et y voit un signal positif pour la suite.

Peter Zeidler a apprécié la performance de son équipe ce jeudi soir à Astana, notamment sur le plan tactique. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler le sait: si le FK Astana avait ouvert la marque jeudi, dans son stade, le Lausanne-Sport, vainqueur 2-0 au final, aurait souffert bien plus que cela n'a été le cas. Les Kazakhs ont eu l'occasion de le faire à plusieurs reprises en première période, mais Karlo Letica s'est montré impérial dans son but. C'est à relever, le gardien croate effectue une très bonne entame de saison, notamment sur le plan européen, s'étant montré décisif tant face au Vardar FK que face à Astana.

«On a pu compter sur un bon gardien et sur un peu de réussite. Notre adversaire nous a posé des problèmes», a reconnu sans peine l'entraîneur du Lausanne-Sport, lequel a quand même un peu transpiré au coeur de la première période, lorsque les vagues kazakhes se faisaient de plus en plus pressantes sur le but de son équipe.

Peter Zeidler a apprécié l'hospitalité kazakhe

«Ce n'était pas facile. Pas du tout même. Mais il fallait surmonter cette période et on l'a fait. On a eu un peu de réussite, mais ça fait partie du football et il en faut pour gagner à Astana. Je tiens à relever que nous avons été très bien accueillis, que ce soit par le club ou par le public, qui a été exemplaire et très fair-play. C'est toujours plus facile de le dire quand on gagne, mais Astana a été un adversaire très sportif», a enchaîné l'Allemand, lequel a apprécié la maîtrise affichée par son équipe, surtout après la pause.

Un bon LS sur le plan tactique

«Mais même en première période, ce n'était pas si mal. Nous avons bien fermé les espaces et bien défendu. Je trouve que nous avons fait un pas en avant sur le plan tactique et cela nous servira pour la suite de la saison», a enchaîné l'entraîneur du LS, lequel n'est pas spécialement enchanté par la façon dont son équipe défend en Super League depuis le début de la saison. Deux buts encaissés face à Winterthour, deux à Thoune, deux contre Zurich: la moyenne de buts encaissés n'est pas compliquée à calculer, mais elle n'est pas jolie à voir. Et le LS s'apprête, en plus, à perdre le chef de sa défense, le cador belge Noë Dussenne...

Si Peter Zeidler n'a pas toujours été satisfait ces derniers temps par la manière dont son équipe s'est présentée sur le plan défensif, il n'a en revanche rien à reprocher à ses joueurs sur le plan de l'attitude. «La mentalité de l'équipe a toujours été bonne, je l'ai souvent relevé. Cela a encore été le cas ce soir», a-t-il tenu à souligner, en prenant en exemple le jeune Gaoussou Diakité, lequel n'a pas hésité à défendre, alors qu'il était aligné en tant que second attaquant, voire deuxième milieu offensif en seconde période.

Du tournus dimanche contre Vevey?

La délégation lausannoise s'est envolée dans la nuit kazakhe et arrivera dans la matinée dans le Pays de Vaud, avec trois heures de décalage horaire dans les pattes. Peter Zeidler aura les sept heures de vol pour penser à l'équipe qu'il alignera dimanche face à Vevey (Promotion League) en Coupe de Suisse, et il y a fort à parier que Thomas Castella, Souleymane N'Diaye, Karim Sow et Seydou Traoré, pour ne parler que de ces quatre éléments, aient droit à du temps de jeu. Et pourquoi pas même Muhannad Al Saad, le renfort venu d'Arabie saoudite? Il sera intéressant de voir à quel point l'Allemand décide de faire tourner son effectif, sachant que Besiktas se présente déjà jeudi à La Tuilière.

Une «grande fête» contre Besiktas jeudi à Lausanne

«On est très contents d'être qualifiés et on a la grande chance de jouer contre Besiktas. Ce sera une grande fête à Lausanne et nous savons très bien que nous ne sommes pas favoris. Mais jouons ce match...», affirme Peter Zeidler, qui ne s'interdit rien, et surtout pas de rêver. Et vu que la soirée était ponctuée d'une mauvaise nouvelle, celle du départ de Noë Dussenne, l'entraîneur du LS était heureux qu'elle se termine par une bien meilleure: le déplacement à Lugano, planifié dimanche entre les deux matches face à Besiktas, sera officiellement reporté. Le LS, enfin, pourra souffler un peu.