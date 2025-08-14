Lausanne a eu le bonheur ce jeudi d'éliminer le FK Astana et de confirmer sa bonne tenue sur la scène européenne. Mais Noë Dussenne est allé annoncer son départ aux supporters dans la foulée de la victoire lausannoise.

Noë Dussenne semble dire adieu et merci aux fans du LS. Cette image ne date cependant pas de ce jeudi, mais du match retour face au FK Vardar, voilà deux semaines à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Que restera-t-il de ce long voyage à Astana pour le Lausanne-Sport? D'abord, parce que l'institution est au-dessus de tout, le bonheur de s'être qualifié au terme d'une soirée au final magnifique, avec une victoire convaincante au Kazakhstan dans une jolie ambiance. Les Vaudois se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Beyatt Lekoueiry et Gaoussou Diakité, confirmant leur succès 3-1 de l'aller à La Tuilière. Ils ont ainsi gagné le droit d'affronter Besiktas en play-off de Conference League.

Il a annoncé son départ aux supporters présents à Astana

Les supporters du LS, venus à 50, criaient leur joie à la fin du match dans le coin du stade qui leur était réservé, mais ils ont eu la désagréable surprise de voir Noë Dussenne s'avancer vers eux. Le chef de la défense est l'un des joueurs les plus appréciés par le public, lui qui ne se cache jamais et est toujours l'un des premiers à venir parler, dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais cette fois, le Belge est venu dire au revoir aux fans du LS, confirmant les rumeurs nées plus tôt sur les réseaux sociaux: il s'en va à Louvain, pour trois saisons.

Le joueur a eu doublement la classe, ce qui est à relever: en venant l'annoncer lui-même aux supporters, et en acceptant de jouer ce dernier match avec le LS. D'autres joueurs en instance de départ n'ont pas le même professionnalisme, et de loin.

Peter Zeidler ne confirme pas

La surprise a été grande pour les supporters vaudois, qui espéraient que le défenseur central reste longtemps à Lausanne. Non seulement il est bon sur le terrain, mais il assume aussi en dehors et semblait se plaire dans le pays de Vaud. Invité à commenter cette annonce en conférence de presse, Peter Zeidler a rappelé que ce n'était pas à lui de le faire. «Nous nous sommes mis d'accord dès mon arrivée avec les dirigeants. Le mercato, c'est eux qui le commentent, pas moi», a sobrement répondu l'Allemand.

Un remplaçant à trouver le plus vite possible

Le départ du Belge ne fait cependant plus aucun doute, et il appartient désormais à Stéphane Henchoz de trouver le remplaçant adéquat. Aujourd'hui, le LS compte trois défenseurs centraux de métier: Bryan Okoh, Karim Sow et Kevin Mouanga, ce dernier jouant latéral droit pour le moment. Il faudra retrouver un profil comme le Belge, expérimenté et costaud, pour combler l'immense manque qu'il laissera derrière lui.

Jeudi prochain, le LS affrontera Besiktas en play-off aller de Conference League et déjà là, il faudra trouver une solution. Elle ne sera pas simple à imaginer.