Enzo Crivelli rejoint l'Iran, Haris Seferovic change de club

L'ancien joueur du Servette FC a retrouvé de l'embauche en Iran. De son côté Haris Seferovic change de club aux Emirats arabes unis. Le point sur le marché des transferts.

Après Servette, Enzo Crivelli va joué en Iran. Photo: Pius Koller

ATS Agence télégraphique suisse

Sans club depuis l'échéance de contrat avec le Servette FC, Enzo Crivelli a finalement retrouvé de l'embauche. L'attaquant français de 30 ans s'est engagé pour deux saisons avec le Sepahan SC, club iranien basé à Ispahan, troisième ville la plus peuplée du pays.

Haller définitivement à Utrecht

Le Borussia Dortmund a confirmé lundi le transfert définitif de Sébastien Haller à Utrecht. L'attaquant franco-ivoirien était prêté depuis janvier au club néerlandais, tombeur du Servette FC au 3e tour qualificatif de l'Europa League.

Kalimuendo rejoint Ndoye

L'attaquant français Arnaud Kalimuendo s'est engagé pour cinq ans en faveur de Nottingham Forest, a annoncé lundi le club anglais. L'avant-centre de 23 ans formé au Paris Saint-Germain, qui sort d'une saison aboutie (17 buts en Ligue 1) vient renforcer la nouvelle équipe du Vaudois Dan Ndoye, qui a marqué son premier but pour Forest dimanche lors de la 1ère journée de Premier League.

Seferovic change de club

Haris Seferovic change de club aux Emirat arabes unis. L'attaquant de 33 ans aux 93 sélections avec l'équipe de Suisse quitte Al Nasr pour s'engager avec United FC, club de deuxième division basé à Dubaï et entraîné par Andrea Pirlo.