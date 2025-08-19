Mattia Croci-Torti va-t-il payer les pots cassés à Lugano?

Éliminé de la Coupe par Cham, Lugano retombe brutalement dans ses travers. Mattia Croci-Torti assume la débâcle et refuse de désigner des coupables, alors que les objectifs de la saison s’envolent déjà mi-août.

1/8 Mattia Croci-Torti a du mal à croire ce qu'il a vu et ce qui s'est passé à Cham. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz

Comme d’habitude, Mattia Croci-Torti félicite loyalement l’entraîneur adverse après l’élimination en Coupe à Cham. Lorsqu’il se présente pour l’interview avec vue sur l’Eizmoos, il sourit. Un sourire hésitant, mais c’est bien celui de «Mattia». Et il répond aux questions sans détour. Mais son visage le trahit: il accuse le coup.

«Nous avons bien commencé, mais après le 1-0, nous avons tout fait faux. Nous n’avons plus défendu. Félicitations à Cham, qui a au contraire très bien joué.» L’entraîneur de Lugano s’excuse ensuite auprès des fans: «Cette prestation est inexcusable et inacceptable à ce niveau. Ce n’était pas le vrai Lugano. Encore désolé, les supporters».

On le croyait rétabli…

On pensait pourtant que Lugano était relancé après la victoire en Super League contre Bâle et le baroud d’honneur face à Celje (victoire 4-2 en barrages de Conference League). Et maintenant ça!

Apparemment, le malade est toujours loin d’être guéri. «C’était une prestation terrible après deux bons matches. Mais c’était notre huitième rencontre en 25 jours», tente d’expliquer Croci-Torti. Argument discutable, tant son effectif est fourni. Des joueurs comme Mahmoud, Cimignani ou Alioski sortent du banc à Cham. «Maintenant, il faut récupérer. On va de nouveau avoir besoin de tout l’effectif, car il y a eu beaucoup d’absents.»

Croci-Torti tient la barre

Pas question de désigner des coupables, surtout pas Amir Saipi, fautif sur le 1-2 et peu à son avantage sur le 2-3. «Nous ne cherchons pas de boucs émissaires. En équipe, nous sommes responsables des défaites comme des victoires.»

Et lui, Croci-Torti, à quel point est-il responsable? Se sent-il capable de redresser la situation? « Bien sûr. J’ai la conscience tranquille. Je dois trouver des solutions pour que Lugano se relève, que les joueurs relèvent la tête. Travailler, travailler, travailler!»

«On a touché le fond»

Le discours se veut ferme, mais quand l’entraîneur admet que son équipe a arrêté de travailler après quelques minutes, que l’attitude n’y était plus, et que la prestation a été encore plus mauvaise qu’à Bienne en février, difficile de ne pas y voir un malaise profond.

D’autant que mi-août, deux objectifs déclarés – phase de groupes de Conference League et Coupe de Suisse – sont déjà hors de portée. «On ne peut pas faire pire. On a touché le fond», tranche Anto Grgic.

Lugano a échoué. Le poste de Croci-Torti est-il menacé? «Je n’aime pas ce mot. La situation est grave. Mais je ne me sens pas plus en danger que si nous avions perdu contre Bâle», répond le principal intéressé.

Gestion ratée du cas Hajdari

Pendant que Croci-Torti tient bon, ses dirigeants gardent le silence. Ni le CEO Martin Blaser ni le directeur sportif Sebastian Pelzer n’ont souhaité s’exprimer, selon le «Corriere del Ticino». Une attitude jugée au moins aussi inacceptable que la prestation luganaise.

Pelzer n’est pourtant pas étranger à la crise. Sa gestion du cas Albian Hajdari n’a d'ailleurs rien arrangé. Titularisé à Celje malgré des envies de départ, le défenseur est ensuite retourné sur le banc contre Cham, sans raison apparente.

On peut écarter ceux qui veulent partir quand l’effectif est pléthorique. Comme à Young Boys cet été par exemple. Ou les faire jouer tant qu’ils sont là. Comme Saint-Gall avec Willem Geubbels, parti pour 10 millions d'euros au Paris FC… tout en laissant les Brodeurs en tête.

Au final, c’est souvent l’entraîneur qui paie. Même quand il a longtemps surperformé. «Je me suis excusé auprès de Croci-Torti pour notre victoire», confie l’entraîneur de Cham, Pascal Nussbaumer. «Je l’apprécie beaucoup. Et je crains que les ennuis ne fassent que commencer pour lui.»