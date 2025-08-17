Vevey a fait souffrir le LS ce dimanche, notamment via son côté gauche de feu avec Yohan Aymon. S'il retient la qualification, Peter Zeidler assure vouloir chercher les raisons de ce match mitigé de son équipe. L'Allemand, surtout, a déjà le regard tourné vers Besiktas.

Brandon Soppy a souffert en première période face à Tony Robert. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vevey a beaucoup embêté le Lausanne-Sport ce dimanche à Bel-Air, mais Olivier Custodio et ses coéquipiers ont fini par se qualifier (2-1) grâce à des buts de Gaoussou Diakité (36e, 1-0) et Muhannad Al Saad (45e, 2-0). L'essentiel est acquis, même si la manière n'a pas été au rendez-vous. Après la rencontre, et entre deux selfies, Peter Zeidler s'est arrêté pour débriefer cette rencontre avec Blick.

Le match de ce dimanche

Au sortir de la victoire du LS, Peter Zeidler a complimenté deux joueurs de Vevey en particulier: l'arrière gauche (Tony Robert) et l'ailier gauche (Yohan Aymon). En mettant en avant ces deux joueurs, l'entraîneur du Lausanne-Sport a implicitement souligné les carences de son flanc droit, et plus spécifiquement Brandon Soppy, auteur d'un début de match très inquiétant. Mais le technicien n'a pas nommé un joueur en particulier, préférant insister sur le caractère insuffisant de la prestation de son équipe.

«Globalement, on n'a pas fait un bon match, a-t-il ainsi reconnu. C'était très très difficile. Et il faut aussi prendre en compte l'adversaire, qui a fait un bon match. Ils n'étaient pas seulement motivés, il y a aussi de bons joueurs de football, qui veulent montrer que eux aussi ont le niveau de la Super League. Et ils l'ont montré. L'arrière gauche, le numéro 7...» L'Allemand a raison: Vevey a joué avec le coeur et l'énergie, mais aussi de belles qualités footballistiques. «Leur stratégie était claire, ils l'ont bien appliquée.»

Pourquoi le LS a-t-il été autant en difficulté? «On doit chercher les raisons. Je vais le faire ce soir en revoyant tranquillement le match. Ce qui est sûr, c'est dans le jeu, ce n'était pas assez bon. On aurait dû mieux gérer la partie, surtout en menant 2-0. Et déjà, mener 2-0 à la mi-temps, c'était assez chanceux... Après, la phrase est banale, je le sais, mais on est qualifiés», a enchaîné Peter Zeidler, qui ne savait pas encore à ce moment-là que Lugano et Thoune s'étaient tous deux inclinés face à des adversaires de Promotion League.

Parmi les satisfactions, Peter Zeidler a aimé le match de son deuxième gardien. «Thomas Castella a fait un bon match, je tiens à le relever», a-t-il ainsi commenté spontanément.

Si Gaoussou Diakité a marqué un but splendide, après une feinte de frappe qui a envoyé un défenseur et le gardien veveysan directement au stand hot-dog, son début de match a été plus compliqué. «Au début, il voulait dribbler tout le monde... C'est très très difficile pour ces jeunes de se concentrer tous les trois jours», a assuré l'entraîneur du LS.

Le calendrier démentiel

Depuis le début de la saison, le Lausanne-Sport joue littéralement tous les trois jours, sans aucune exception. De plus, si ce déplacement à La Tour-de-Peilz était le plus court de la saison, il suivait immédiatement le plus long, à Astana. N'est-il dès lors pas tentant de s'en servir pour trouver une raison à la mièvre performance de son équipe ce dimanche? Les Lausannois ont en effet atterri à 7h30 vendredi matin à Payerne, après avoir dormi dans l'avion, sur des sièges certes confortables, mais qui ne sont tout de même pas des lits. «C'est une explication, mais pas une excuse, parce que c'est une donnée connue d'avance», évacue Peter Zeidler.

L'Allemand n'est tout de même pas mécontent de voir son match de dimanche prochain à Lugano être reporté. Il sera disputé le mercredi 17 septembre, juste avant le déplacement à Concordia Bâle (1re ligue) pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse. «Heureusement. Le report de ce match va nous aider. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. On aurait sacrifié les trois points...» Pas besoin: les deux matches de play-off face à Besiktas pourront être préparés sereinement, sans voyage au Tessin au milieu.

Besiktas, c'est jouable?

Les Turcs sont clairement favoris de cette double confrontation, mais Peter Zeidler refuse de voir son LS battu d'avance. «Vraiment pas. On peut se qualifier contre Besiktas, je le dis clairement. Dans le football, il y a des sensations. Aujourd'hui, il ne manquait pas grand chose à Vevey pour se qualifier et nous aussi, on peut se qualifier contre Besiktas. Ce match gagné ce dimanche nous fait du bien», assure le technicien, qui espère récupérer son meilleur buteur pour le match aller. Kaly Sène, sorti en béquilles de l'Astana Arena jeudi pourrait en effet figurer sur la feuille de match face à Besiktas.

«Kaly s'est blessé au coup du pied en début de match au Kazakhstan. Les médecins et nos kinés sont assez optimistes. Il ne pourra pas s'entraîner lundi et mardi, mais je crois qu'il sera sur le terrain jeudi», se réjouit Peter Zeidler, le regard désormais tourné à 100% vers le géant du Bosphore.