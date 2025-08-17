«J’étais si ému de marquer que j’ai eu une crampe»

Hugo Casano a enflammé Courtételle en égalisant face à Young Boys d’une frappe splendide à la 57e. Le jeune ailier, formé à Bâle, savoure ce match de coupe comme une victoire malgré l’élimination.

Hugo Casano a inscrit un superbe but face à Young Boys. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Face à Young Boys ce dimanche (1-4), Hugo Casano, 24 ans, a vécu un moment qu'il n'oubliera probablement jamais. Le numéro 27 a en effet littéralement fait exploser le Centre Sportif de Courtételle en égalisant à la 57e. Et de fort belle manière: d'une frappe des 20 mètres, après s'être recentré depuis le côté droit, qui a fini sa course au ras du poteau de Heinz Lindner, juste devant ses supporters.

«Je me suis dit: 'allez, il faut la tenter'. C'est magnifique de pouvoir marquer dans un match comme ça», sourit Hugo Casano, confiant au passage que les émotions ont été très - très - fortes quand il a vu le ballon franchir la ligne. «En allant célébrer vers nos supporters, j'ai eu une petite crampe tellement j'étais ému.»

«Je savais qu'on n'allait pas être ridicules»

Celle-ci ne l'a toutefois pas empêché de finir le match. Même s'il a été très compliqué pour le numéro 27 de terminer la rencontre. Preuve en est une tentative de dribble, ambitieuse, stoppée nette par une grosse crampe. «J'ai essayé à la fin, mais j'étais trop ko. Dès que j'ai levé la jambe, tout est parti», rigole celui qui a été formé au FC Bâle et qui joue pour les Vadais depuis février 2024.

A-t-il été surpris de voir son équipe tenir tête aussi longtemps à Young Boys devant les 3547 spectateurs? «Franchement, je savais depuis le début qu'on n'allait pas être ridicules parce qu'on est une équipe qui, même en 1re Ligue, essaye de jouer. A chaque fois, on a le ballon et on domine nos matches. Donc toute la semaine, on a été assez sereins, on n'a pas eu peur d'YB. Même si on les respecte bien sûr. On est venus avec nos couilles et on a montré ce qu'on pouvait montrer», répond l'ailier, pas peu fier donc de la prestation de Courtételle.

«On n'a pas été extrêmement dominés, se réjouit-il. Du coup, c'est comme une victoire pour nous. Même s'il y a une défaite à la fin. Mais on s'est régalés, c'est le plus important.»