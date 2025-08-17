Lausanne a bien géré l’après-Kazakhstan

Le déplacement sur la Riviera avait tout du piège pour le Lausanne-Sport, lequel a été sérieusement bousculé par Vevey en début de match. Mais ce sont bien les hommes de Peter Zeidler, victorieux 1-2, qui se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse.

Tony Robert au duel avec Alban Ajdini. Lausanne a fini par s'en sortir dimanche face à Vevey, club de Promotion League. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Vous rêvez en Europe, nous on rêve de passer un tour.» Tel était le message des nombreux ultras de Vevey, ce dimanche après-midi à Bel-Air, où le VS recevait le Lausanne-Sport. L’objectif d’Allan Eleouet et de ses coéquipiers: profiter des émotions européennes des Lausannois pour les éjecter de la Coupe de Suisse. Il n’avait en effet échappé à personne du côté de la Riviera que les hommes de Peter Zeidler avaient de la peine à enchaîner les compétitions européennes et les matches sur sol suisse en ce début de saison.

Le LS a souffert, d’ailleurs, ce dimanche à La Tour-de-Peilz devant 1918 spectatrices et spectateurs, mais, au final, a réussi à s’imposer après vingt premières minutes très compliquées. Que se serait-il passé si la frappe de Yohan Aymon avait touché l’intérieur du poteau de Thomas Castella plutôt que l’extérieur à la 10e? Impossible de le dire.

La seule chose qui compte, au final, est que le Lausanne-Sport a réussi à bien gérer la suite de son déplacement au Kazakhstan et figurera bel et au bien deuxième tour de la Coupe de Suisse. Olivier Custodio (qui a encore joué tout le match, quelle santé!) et ses coéquipiers se sont imposés 1-2, se faisant une toute petite frayeur en fin de match face à des Veveysans très valeureux. La victoire lausannoise est cependant logique sur l'ensemble de la rencontre.

Le retour de Patrick Rochat!

Il y a en effet eu un vrai match et une belle atmosphère de Coupe à Bel-Air ce dimanche, sous un soleil de plomb. La bière a coulé par futs, tandis que Patrick Rochat, le mythique speaker du LS, sorti de sa retraite pour un après-midi (son accent est toujours le même, ouf), a eu le temps (et le courage) d’énumérer avant le coup d’envoi les… 150 donateurs de ballons de match, un par un (mais en plusieurs fois quand même)!

Un avant-match très festif

En parallèle, Peter Zeidler et Stéphane Henchoz ont eu droit à des selfies avec des spectateurs, le directeur sportif du LS ayant même fortement ému une jeune dame visiblement fan des Reds. Après la photo, elle s’est en effet tournée tout sourire vers le public, les deux pouces en l’air, et un homme lui a alors crié «Liverpoooool» de manière enthousiaste en réponse depuis les gradins. Autre scène touchante, lorsqu’une toute jeune fille a offert un dessin de lui à Peter Zeidler. Le technicien l’a accepté avec plaisir, remerciant chaleureusement la pré-adolescente vêtue du maillot de Gaoussou Diakité. Le football de proximité, le vrai.

Le kop lausannois a enchaîné Astana et La Tour-de-Peilz. Photo: keystone-sda.ch

En ce qui concerne le terrain, Muhannad Al Saad a eu droit à sa première titularisation avec le LS, tandis que Noë Dussenne était annoncé «absent» de l’effectif, tout comme Kaly Sène, lequel est sorti en boîtant du terrain de l’Astana Arena jeudi soir. Alban Ajdini occupait ainsi la place d'avant-centre et, comme attendu, Thomas Castella était lui titulaire dans le but lausannois.

Yohan Aymon fait danser Brandon Soppy

On l’a dit, Vevey a pris l’initiative d'entrée dans ce match, sous l’impulsion d’un Yohan Aymon de très haut niveau. Le jeune Valaisan s’est littéralement amusé avec Brandon Soppy pendant vingt minutes, faisant vivre un véritable supplice au latéral droit du Lausanne-Sport. A gauche, à droite, devant, derrière: l’ailier du VS est passé de tous les côtés, et Brandon Soppy n’a rien vu d’autre que son numéro de maillot, sous le regard interloqué de Peter Zeidler, lequel se trouvait à la meilleure place pour admirer le spectacle se déroulant juste devant lui, de l’autre côté de la ligne de touche. Mais à vrai dire, l’Allemand n’a été que très peu amusé par le naufrage absolu de son latéral, lequel a, heureusement pour lui, pu remonter la pente au fil de la première période (couler encore plus aurait été un remake du Titanic).

Granit Islami et Vevey ont posé beaucoup de problèmes au LS avant la pause. Photo: keystone-sda.ch

Vevey a donc frappé le poteau à la 10e par Yohan Aymon, puis s’est créé une nouvelle grosse occasion en contre à la 22e, mais c’est Lausanne qui a ouvert la marque grâce à une ouverture merveilleuse de Bryan Okoh et à un contrôle délicieux de Gaoussou Diakité, suivi d’une finition parfaite (36e, 0-1). Le LS s’est même mis complètement à l’abri à la 45e grâce au premier but de Muhannad Al Saad, le Saoudien se montrant très efficace au terme d’une action initiée par Brandon Soppy, lequel a sauvé sa première période sur ce coup (45e, 0-2). Lausanne avait pris l'avantage et n'allait plus le lâcher.

Vevey réduit l'écart à la 86e

La deuxième période a été très logiquement bien moins intense et intéressante, le match étant plié. Vevey ne pouvait pas donner plus et le LS, emmené par un Bryan Okoh très impressionnant, a géré jusqu'au bout. Il ne s'est ainsi rien passé de très intéressant, mis à part deux arrêts de très grande classe de Premtim Gashi pour empêcher le LS de prendre trois buts d'avance. Et puis, stupeur à Bel-Air, Yannis Kali a ramené un semblant de suspense à la 86e en venant tromper Thomas Castella. La fin de match a été animée, Vevey réclamant un penalty à la 89e, mais Lionel Tschudi, admirablement placé, faisait immédiatement signe de jouer. Au final, le LS a dû batailler jusqu'au bout après cette réduction du score inattendue, mais a tenu jusqu'au bout.