La footballeuse Skye Stout, âgée de 16 ans, a été gravement insultée sur le net en raison de sa maladie de peau. Fort heureusement, elle a reçu un immense soutien par la suite.

Cette jeune joueuse subit la haine des réseaux sociaux à cause de son acné

1/2 Skye Stout a été présentée par un post Instagram avec cette photo. Photo: Instagram: @Teamgrassroots

Gian Andrea Achermann

Signer son premier contrat professionnel à seulement 16 ans, c’est le rêve de plus d’un enfant passionné de football. Pour Skye Stout, il est devenu réalité la semaine dernière.

L’adolescente joue depuis peu pour le club écossais de deuxième division de Kilmarnock. Celui-ci voulait informer du recrutement de la joueuse sur ses réseaux sociaux.

Mais ce qui devait être une annonce joyeuse s’est transformé en cauchemar pour Skye Stout dans les heures qui ont suivi. En cause, les vilaines réactions de certains internautes.

A cause d’une maladie de la peau

Le post Instagram de Klimarnock annonçait l’engagement de la joueuse avec des mots chaleureux et une photo d’elle, comme il est d’usage lors d’une telle situation. Sur la photo, l’on pouvait remarquer la sévère acné dont souffre la footballeuse. Des utilisateurs, anonymes pour la plupart, ont donc réagi au post par des insultes et des messages de mépris. Les commentaires malveillants sont allés si loin que le club a supprimé l’annonce.

L’incident a rapidement fait le tour du monde. Et la suite montre que les choses peuvent aussi se passer différemment sur les réseaux sociaux. L’organisation Grassroots a lancé un appel pour agir contre les commentaires haineux en question: «S’il vous plaît, envoyez votre amour et votre soutien à Skye Stout, une jeune écossaise de 16 ans, et ne laissez pas les tyrans gagner», a écrit l’association.

Elle répond sur le terrain

Plusieurs clubs professionnels de toute l’Europe – dont le FC Saint-Gall – ont ensuite publié eux-mêmes des messages sur X et Instagram, en souhaitant à la joueuse tout le meilleur pour son transfert. La légende de Liverpool Jamie Carragher a également commenté les événements en écrivant: «Bonne chance, Skye», accompagné d’un coeur rouge.

Quant à Skye Stout elle-même, elle a répondu sur le terrain en s’imposant - et en marquant sur coup franc - dès son premier match avec son nouveau club.