Eman Kospo est considéré comme un énorme talent défensif. Mais l'Argovien, qui est passé par plusieurs échelons de l'équipe nationale, ne jouera pas pour la Suisse à l'avenir.

Un joyau claque la porte de la Nati et jouera pour la Bosnie

1/5 Eman Kospo est passé par plusieurs échelons de l'équipe nationale suisse. Photo: © Keystone-ATS/Ti-Press

Gian Andrea Achermann

Il est considéré comme un grand talent défensif et a été sélectionné 30 fois en équipe nationale Suisse dans les différentes sélections juniors. Mais Eman Kospo a décidé de ne pas jouer pour la Nati.

Comme l’ancien junior de GC âgé de 18 ans l’a annoncé sur les réseaux sociaux, il évoluera désormais pour l’équipe A de Bosnie. Un coup dur pour l’équipe nationale.

«Je vous remercie chaleureusement pour tout!», a écrit Eman Kospo, avant d’ajouter: «J’ai disputé ici mes premiers matches pour le pays avec les M15 et depuis le premier jour, j’ai toujours tout donné, combattu et surtout apprécié.» Mais il souhaite désormais suivre une autre voie.

Après GC, le Barça et la Fiorentina

La décision n’a pas été facile à prendre, explique encore le joueur, avant de conclure par un smiley en forme de cœur et un drapeau suisse.

En 2023, Eman Kospo a fait sensation en quittant les Grasshoppers pour rejoindre le centre de formation de Barcelone. Cet été, il a été transféré à la Fiorentina en Serie A, où il a signé pour la première fois un contrat professionnel.

Pour l’Argovien, ce changement a manifestement donné un coup de fouet à sa carrière. Le défenseur devrait déjà faire partie du cadre de l’équipe A lors des prochains matchs internationaux de la Bosnie.