Le FC Bâle n'a pas disputé la Champions League depuis plus de sept ans. Xherdan Shaqiri est revenu chez lui avec l'ambition de faire revivre de telles «nuits magiques» à son club de coeur. Mais pour y arriver, il faudra éliminer Copenhague.

Xherdan Shaqiri a disputé douze matches de Champions League avec le FC Bâle, voilà treize ans maintenant. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Dans l'imaginaire collectif, Xherdan Shaqiri a disputé des dizaines de matches de Champions League avec le FC Bâle, multipliant les exploits. Cette vision romantique est cependant un petit peu erronée, car si Bâle a connu de nombreuses «nuits magiques» au Parc Saint-Jacques, «Shaq», dans les faits, a joué autant de matches dans la compétition-reine avec le Bayern (14) et Liverpool (10) qu'avec son club formateur (12).

Parti en 2012 en Bavière, à 20 ans, «XS» a tout de même eu le temps de réaliser quelques exploits européens avec le FCB, en allant gagner à Rome ou en battant Manchester United et son futur club, le Bayern. C'est là qu'il s'est fait connaître, avant de débuter son parcours, lequel l'a fait remporter deux fois la Champions League (en 2013 à Munich et en 2019 à Liverpool). Il est tout de même frappant de constater que sur les 1666 minutes qu'il a joué dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, 1028 l'ont été avec le FC Bâle...

Un troisième objectif

Voilà donc Xherdan Shaqiri sur le point de renouer avec la Champions League avec son club de coeur, un rêve qu'il avait fait en revenant à la maison l'été dernier. Depuis, le FCB a réussi le doublé coupe-championnat et, donc, gagné le droit de défier Copenhague pour ce play-off aller-retour, qui débute ce mercredi à domicile (21h). «Avoir la chance de rejouer la Champions League, c'est formidable, le plaisir que je ressens est immense. Ça ne tient qu'à nous. On sait qu'on aura un gros soutien de nos fans, c'est un match tellement important», a réagi le génial gaucher mardi, à la veille d'affronter le champion du Danemark.

«J'ai atteint tous mes objectifs depuis que je suis revenu à Bâle. Et en voilà un autre qui arrive. Revivre des nuits européennes dans ce stade magnifique, c'est une motivation extrême», assure-t-il.

Xherdan Shaqiri a gagné la Champions League en 2019 avec Liverpool et en 2013 avec le Bayern. Photo: EPA

Comment appréhende-t-il cette double confrontation? «Je donnerais Copenhague en favori, ils ont plus joué en Europe ces dernières années», commence-t-il par dire, avant de se raviser un peu. «Mais on a des qualités aussi... Allez, c'est du 50-50 je pense. Ca se jouera sur des détails. Nous aurons des chances et nous devrons les saisir», pense Xherdan Shaqiri, qui se méfie de l'attaque danoise. «Offensivement, ils sont forts, et ils jouent bien en équipe.»

Etincelant en championnat et en coupe depuis son retour à Bâle, Xherdan Shaqiri a-t-il encore la caisse pour briller sur la grande scène européenne? Un premier élément de réponse sera apporté ce mercredi soir. Il sera très attendu, il le sait. Et bonne nouvelle: il adore ça.



