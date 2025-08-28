Sur quelle chaîne regarder Besiktas-Lausanne-Sport

Le Lausanne-Sport affronte Besiktas jeudi à Istanbul en match retour de Conference League. Aucune chaîne suisse ne diffusera la rencontre, jugée trop chère par la RTS. Mais il existe une solution... en allemand.

Le Lausanne-Sport va vivre son plus grand rendez-vous européen depuis 15 ans ce jeudi à Istanbul. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

À quelques jours du match retour du Lausanne-Sport face à Besiktas à Istanbul, l'inquiétude grandissait ce lundi sur X auprès des supporters vaudois. La RTS va-t-elle diffuser le match? Il faut dire que si l'on consulte le programme des sports de jeudi sur le service public, le match n'est pas mentionné.

Face aux interrogations, Massimo Lorenzi a tranché: ce sera non. La RTS a refusé de retransmettre la rencontre en raison de coûts jugés excessifs. Dans «24 Heures», le chef des sports a expliqué: «Le prix proposé par l'agence mandatée par le LS est quatre fois supérieur aux standards du marché. Cela briserait le plafond de verre de la RTS, qui plus est dans une période d'économies.» De son côté, le vice-président du Lausanne-Sport, Vincent Steinmann, regrette cette situation: «C'est dommageable pour nos supporters. Mais je ne gère pas la politique d'achat du service public», répond-t-il à nos confrères.

De bons revenus tout de même pour le LS

Cependant, il reste une solution pour les fans lausannois. La chaîne allemande Sport1 prévoit de retransmettre le match, accessible gratuitement sur la plupart des bouquets TV en Suisse. Ce match revêt une importance particulière pour le LS. Il est tout simplement le plus important sur la scène européenne depuis 2010. Une victoire offrirait une place en Conference League aux hommes de Peter Zeidler.

Malgré l'absence de diffusion en Suisse, le Lausanne-Sport se félicite des revenus publicitaires exceptionnels générés par cette rencontre. Vincent Steinmann précise au quotidien vaudois: «Nous avons dépassé les revenus obtenus par d'autres clubs de notre niveau lors de récentes confrontations contre Besiktas.»