Ricardo Rodriguez ne viendra pas au FC Sion

Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion. La star de la Nati a décidé de rester au Betis Séville.

Ricardo Rodriguez a 129 matches avec la Nati à son actif. Photo: TOTO MARTI

Alain Kunz, Marco Mäder

La star de la Nati Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion. Selon Blue Sport, le joueur de 33 ans a refusé de rejoindre les Valaisans. «Les discussions et les négociations avec le FC Sion ont été très agréables. La tâche aurait également séduit Ricardo. Mais finalement, il a décidé de rester à Séville, car lui et sa famille se plaisent énormément au Betis», explique le frère du joueur, Roberto Rodriguez.

Christian Constantin ne s’en montre pas surpris: «Nous avons souvent parlé avec lui. Mais j’ai senti que ce ne serait pas facile», a déclaré le patron de Sion à Blick.

Ricardo Rodriguez joue au Betis depuis août 2024 et a réalisé deux passes décisives en 35 matches. Lors du premier match de la saison actuelle contre Elche (1-1), le défenseur a été aligné pendant 90 minutes et contre Alaves (1-0), il est entré en jeu pendant 19 minutes.

Selon Blue Sport, le FC Zurich, le club formateur de Rodriguez, ainsi que deux clubs de France et d’Allemagne se seraient également intéressés à la star de la Nati.