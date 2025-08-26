Ricardo Rodriguez ne viendra pas au FC Sion

La star de la Nati Ricardo Rodriguez ne rejoindra pas le FC Sion. Selon Blue Sport, le joueur de 33 ans a refusé de rejoindre les Valaisans. «Les discussions et les négociations avec le FC Sion ont été très agréables. La tâche aurait également séduit Ricardo. Mais finalement, il a décidé de rester à Séville, car lui et sa famille se plaisent énormément au Betis», explique le frère du joueur, Roberto Rodriguez.
Christian Constantin ne s’en montre pas surpris: «Nous avons souvent parlé avec lui. Mais j’ai senti que ce ne serait pas facile», a déclaré le patron de Sion à Blick.
Ricardo Rodriguez joue au Betis depuis août 2024 et a réalisé deux passes décisives en 35 matches. Lors du premier match de la saison actuelle contre Elche (1-1), le défenseur a été aligné pendant 90 minutes et contre Alaves (1-0), il est entré en jeu pendant 19 minutes.
Selon Blue Sport, le FC Zurich, le club formateur de Rodriguez, ainsi que deux clubs de France et d’Allemagne se seraient également intéressés à la star de la Nati.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
4
7
12
2
4
8
9
3
3
5
7
4
4
1
7
5
4
1
6
6
4
-1
5
7
4
-4
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
4
-2
2
11
4
-6
2
12
3
-5
1