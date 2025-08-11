Le FC Sion veut s'offrir Ricardo Rodriguez!

Pour le moment, le FC Sion n'a pas encore fait venir de grand nom sur le marché des transferts cet été. Mais cela peut encore arriver. Christian et Barthélémy Constantin ont la star de la Nati Ricardo Rodriguez dans leur viseur!

1/6 Ricardo Rodriguez quitte le vestiaire du FC Sion à Tourbillon après une séance d'entraînement avec la Nati. Photo: keystone-sda.ch

Alain Kunz, Tobias Wedermann

C’est un journaliste de la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito TV, consacrée au football, qui l’annonce: «Ricardo Rodriguez est dans le viseur du FC Sion.» Selon le média, rien n’est confirmé. Mais son club du Betis disposerait de diverses options pour le remplacer en cas de départ en Valais.

Ricardo Rodriguez, 32 ans, a été 129 fois international suisse. Il est donc juste derrière Granit Xhaka, qui compte pour sa part 137 matches avec la Nati. Il joue depuis l’été dernier pour le Betis Séville, club de première division espagnole. Il y occupe un rôle important, avec de nombreux matches disputés tant en Europe qu’en Liga, même s’il ne joue plus toutes les rencontres comme auparavant avec le Torino.

Une telle situation suscite de l’intérêt, dont celui du FC Sion. Car le club valaisan est un peu à court de joueurs à l’arrière gauche après les départs de Gora Diouf et Federico Barba. Le titulaire actuel du poste est Nias Hefti, qui fait bien son travail. Son remplaçant attitré est Marquinhos Cipriano, que l’ex-coach de Sion Paolo Tramezzani aimerait bien faire venir dans son nouveau club de l’AEL Limassol.

Un joueur comme Rodriguez, fiable et absolument intègre avec une énorme expérience, conviendrait bien sûr parfaitement pour combler ce vide. Sur le plan humain également, il pourrait occuper le rôle de leader d’une équipe jeune et talentueuse.

L’antithèse de Balotelli

Mais à quel point ce transfert est-il réaliste? «Nous sommes sur le coup», confirme le président Christian Constantin. Et cela ne date pas d’hier. «Cela fait deux mois que nous sommes en discussion», explique CC. C’est une affaire dont s’occupe son fils et directeur sportif Barthélémy Constantin. Et une fois que ce dernier s’est lancé, il ne lâche plus prise. Preuve en est le fameux transfert de Mario Balotelli en 2022. Il n’avait rien lâché jusqu’à recruter la star, même si, au final, ce transfert s’est avéré être un désastre complet. Mais cette fois, Ricardo Rodriguez est l’antithèse de l’Italien.

Auparavant, CC et son fils avaient déjà recruté Gennaro Gattuso, ex-champion du monde et aujourd’hui sélectionneur de l’Italie, l’Egyptien Essam El Hadary, la star grecque Theofanis Gekas, le buteur belge Emile Mpenza, le vainqueur espagnol de la Ligue des champions Gabri, Alex Song, le grand joueur d’Arsenal, les buteurs Seydou Doumbia et Guillaume Hoarau ou les Suisses Gelson Fernandes, Valon Behrami, Johan Djourou et, plus récemment, le magicien russe Anton Mirantschuk.

Le FC Zurich aussi sur le coup

Une belle liste. Mais combien ont vraiment performé? Sous cet angle, seuls Gekas et Mpenza puis, avec des nuances, Hoarau lors de sa première saison, ont réussi à s’imposer. Pour le reste, le flop était souvent au rendez-vous. Dans le cas de Rodriguez, champion du monde des moins de 17 ans, il y a fort à parier que cela ne sera pas le cas.

Mais plusieurs facteurs s’opposent à ce que le Zurichois aux passeports chilien et espagnol pose ses valises en Valais. D’abord, Ricardo Rodriguez peut encore rivaliser au meilleur niveau européen, comme il le montre régulièrement tant en club qu’en équipe nationale. Un retour en Suisse juste avant la Coupe du monde semble donc irréaliste. De plus, des blogs d’information autour du Betis évoquent aussi l’intérêt de son club formateur, le FC Zurich.

D’autre part, le Betis Séville, qui a perdu avec Rodriguez en mai dernier la finale de la Conference League contre Chelsea (1-4) et qui a terminé à une excellente sixième place de la Primera Division, continue de miser à fond sur le Suisse. Dans l’entourage du footballeur, le message est clair: il veut honorer son contrat, qui court encore pour un an. Les intéressés seraient présents et nombreux. Mais tout ce tapage en Espagne susciterait plutôt l’incompréhension.

Reste à voir comment cette affaire va évoluer, même si personne ne doute de la capacité du FC Sion à faire du pressing.