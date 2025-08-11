L'entraîneur du FC Bâle Ludovic Magnin explique pourquoi il n'a pas haussé le ton à la pause malgré une première mi-temps misérable contre Lugano. Le Vaudois n'est pas satisfait du début de saison de son équipe.

Pour Ludovic Magnin, le début de saison du FC Bâle est «insuffisant»

1/5 Ludovic Magnin n'est pas du tout satisfait de la prestation de son équipe à Lugano. Photo: Daniela Frutiger/Freshfocus

Lucas Werder

Les 45 premières minutes contre Lugano ont-elles été la pire mi-temps du FC Bâle depuis l’arrivée de Ludovic Magnin? «Ce serait encore trop peu dire. C’était très difficile à regarder», lance l’entraîneur du FCB lui-même à propos de la prestation de son équipe, défaite 3-1 ce dimanche au Cornaredo.

Face aux Tessinois, qui n’avaient jamais gagné cette saison, le champion en titre semblait incroyablement apathique. Le retard de 2-0 à la pause était plus que mérité. Mais qu’est-ce qui explique que le FCB ait livré une prestation aussi décevante quatre jours seulement après sa victoire convaincante 4-1 à domicile contre YB?

«Aujourd’hui, nous n’étions pas au niveau où nous voudrions être. J’aimerais bien voir les données de course, j’ai eu l’impression que nous n’étions franchement pas dedans», explique le Vaudois. «Nous savions que Lugano traversait un moment difficile et nous ne voulions pas les faire monter. Malheureusement, nous avons fait le contraire.»

Ludovic Magnin reste calme dans les vestiaires

Après la mi-temps, le FCB est toutefois parvenu à montrer un autre visage. Ludovic Magnin a-t-il poussé un coup de gueule dans le vestiaire? «Non», assure le Lausannois. «Il est encore trop tôt.» En tant qu’entraîneur, il faut pouvoir sentir comment on peut toucher son équipe, a-t-il ajouté. Crier fort n’était visiblement pas la solution ce dimanche.

Au lieu de cela, Ludovic Magnin a abordé les choses avec clarté et autocritique. De plus, il fait entrer trois nouveaux joueurs dès la mi-temps: Vouilloz (pour Barisic, en difficulté), Soticek et Ajeti. «J’aurais pu en changer onze», ajoute le Vaudois avec une dose d’humour.

Après ce triple changement, l’entraîneur du FCB a tenté à plusieurs reprises d’exercer une influence tactique sur son équipe au cours de la deuxième mi-temps. D’abord, il a fait reculer Shaqiri, puis il fait entrer un deuxième attaquant, le débutant Caio Eduardo (22 ans). «Si tu dois toujours apporter de nouveaux éléments depuis le banc, ce n’est jamais bon», explique-t-il.

Le début de saison est «insuffisant»

Ludovic Magnin qualifie la défaite contre Lugano de «revers». Après les quatre premiers matches sous la houlette de son nouvel entraîneur, le bilan est mitigé pour Bâle avec deux victoires et deux défaites. «C’est certainement insuffisant», lance Magnin en faisant son autocritique. «Si tu veux être une équipe de pointe, il te faut une certaine constance.»

Lors du début de saison à Saint-Gall, le FCB aurait dû prendre un point, estime-t-il. Et contre Lugano aussi, son équipe aurait eu la possibilité de marquer le but de l’égalisation. «Mais quand on livre une telle mi-temps, c’est normal de ne pas prendre de points», conclut le coach.