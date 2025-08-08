Le Lausanne-Sport aurait pu s'imposer 3-0 ce jeudi face à Astana, mais le but encaissé à la 90e pourrait peser lourd jeudi prochain au Kazakhstan. Peter Zeidler l'assure pourtant: son équipe jouera l'attaque, y compris à l'extérieur.

Peter Zeidler trouve même du positif dans les buts encaissés par son équipe. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler est un homme toujours positif. Même le but encaissé par son équipe à la dernière minute, ce jeudi face à Astana, a des bons côtés pour l'entraîneur du Lausanne-Sport, c'est dire! «Au moins, il n'y a aucun risque qu'on se croie déjà qualifiés ou qu'on sous-estime Astana avant le retour. A 3-1, c'est impossible», assure le coach du LS. A 3-0, le score à l'entame des arrêts de jeu, le discours aurait été tout autre. Même si la règle du but à l'extérieur a été abolie, gagner 3-0 ou 3-1 le match aller à domicile a une toute autre signification. Y compris pour Astana.

«Je pense que 3-1 est un résultat juste»

«Ils auront 20 à 25'000 spectateurs, ils seront chez eux. On attend ce match avec impatience», assure Peter Zeidler, lequel semble beaucoup se réjouir de ce voyage au Kazakhstan. «Bien sûr, j'aurais préféré gagner 3-0, je ne vous dis pas le contraire. Mais si on regarde le match en entier, ils ont eu des occasions. Je pense que 3-1 est un résultat juste», a enchaîné l'Allemand, lequel a vu, comme tout le stade, une équipe d'Astana bien meilleure en deuxième période qu'en première.

«C'est vrai qu'on a un sentiment un peu partagé avec ce résultat. Mais on a tout de même vécu une belle soirée européenne, avec 9000 spectateurs, dont des enfants pour lesquels c'est inoubliable. Mais pour qu'elle reste dans les mémoires de tout le monde, il faut se qualifier. On le savait et on en a eu la preuve, Astana est bien meilleur que Skopje», assure-t-il. Il faudra donc tenir le choc au Kazakhstan jeudi prochain.

Encore une fois plus de 9000 spectateurs à La Tuilière ce jeudi! Photo: keystone-sda.ch

«Mais on ne devra pas y aller pour défendre notre avantage, ce ne serait pas la bonne approche. On ne va pas aller là-bas pour seulement défendre, mais tout faire pour jouer notre jeu, aller de l'avant. Astana est une équipe très technique et j'étais un peu surpris par leur composition de départ ce soir. Je pense que d'autres joueurs vont débuter jeudi prochain. On va aussi jouer sur synthétique là-bas, c'est bien, comme ça personne n'est avantagé», a-t-il souri.

Le rouge annulé? Pas de problème

Le fait que le buteur de la 91e s'appelle Ivan Basic n'a provoqué aucun sentiment négatif chez Peter Zeidler. Le milieu de terrain bosnien avait reçu un carton rouge à la 18e pour une semelle sur Jamie Roche, mais son expulsion a été annulée par la VAR. Fair-play, l'Allemand approuve le changement d'avis de l'arbitre. «J'en ai parlé avec mon staff après avoir revu les images et tout le monde est d'accord pour dire que le fait de donner jaune est correct. La VAR est là pour ça.» Pas de polémique, donc.

Le très démonstratif Peter Zeidler accompagne son équipe sur chaque action, ou presque. Photo: keystone-sda.ch

Jamie Roche lui-même n'a d'ailleurs pas souhaité en rajouter. «Je n'ai pas revu la situation à la vidéo, mais je pensais que son pied était haut sur ma jambe. C'était mon sentiment sur le coup et j'ai eu peur. Mais de nouveau, je n'ai pas revu les images», a indiqué le Suédois, buteur quatre minutes après ce gros tacle. «Peut-être qu'il y avait un peu d'adrénaline, je ne sais pas», a-t-il relevé dans un sourire.

Bien préparer Zurich, la priorité

Le Lausanne-Sport a vécu une nouvelle soirée riche en émotions, et avait mal géré l'après-victoire face à Skopje, la semaine dernière, s'inclinant le dimanche à Thoune (2-1). Peter Zeidler ne veut pas revivre pareil scénario ce week-end face à Zurich. «Maintenant, on doit tourner la page, oublier Astana et se projeter vers Zurich. A Thoune, on était là physiquement, mais pas mentalement. Dimanche, contre le FCZ, un prétendant au top 6, on devra être prêts.» Comment va-t-il faire? Va-t-il changer quelque chose dans la préparation de la rencontre? «Je vais sensibiliser encore plus les joueurs. Ils sont intelligents, ça va nous aider. On va être mieux préparés que dimanche dernier.» Mais Peter Zeidler a tenu sa promesse: il n'a pas interdit les danses et les chants après le succès face à Astana.

Le Lausanne-Sport a fait la fête avec son public, mais est bien conscient qu'il y a un match retour à jouer au Kazakhstan jeudi prochain. Photo: keystone-sda.ch

La gestion de la fatigue sera importante. Beyatt Lekoueiry est sorti fatigué à l'heure de jeu ce jeudi, ce qui est logique selon Peter Zeidler. «Il n'avait encore jamais joué un match de cette intensité. C'est nouveau pour lui. Mais il est jeune, il va vite récupérer, comme Gaoussou Diakité.» Olivier Custodio est lui moins jeune et avait lui aussi l'air extenué en fin de match, tout comme Kevin Mouanga. Un problème, si tôt dans la saison?

«Je ne me fais aucun souci pour Olivier, a rétorqué Peter Zeidler du tac au tac. Si l'arbitre n'avait pas sifflé la fin du match, il serait encore en train de courir sur le terrain en ce moment! Il a des qualités d'endurance vraiment très bonnes. Pour Kevin, c'est un peu différent. On va gérer. Je suis content de l'évolution de Brandon Soppy. Quand il est arrivé en stage à Divonne, il n'était pas en condition. Il y arrive gentiment.» Il n'est pas exclu que des changements soient à prévoir dans le onze de base dimanche, sur le coup de 16h30.

Les Kazakhs regrettent les cadeaux offerts au LS

Du côté du FK Astana, Grigori Babayan relevait lui que le 3-1 inscrit par Ivan Basic à la 90e changeait beaucoup de choses. «Mais on a fait trop d'erreurs avant ça. Le 2-0, c'est comme un autogoal... Dans des matches de ce niveau, on ne peut pas se le permettre. Mais ce but du 3-1 nous stimule et nous encourage avant le match retour. Ce but change beaucoup de choses, il change notre humeur. On avait analysé le jeu de Lausanne et ce jeudi, nous n'avons pas pu tout mettre en oeuvre sur le terrain comme nous le voulions. On espère faire mieux à Astana et tirer les enseignements de cette défaite.» Rendez-vous au Kazakhstan!