Peter Zeidler le promet: l'approche post-européenne du match de dimanche face à Zurich sera radicalement différente. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler hésitait encore, une demi-heure après la défaite de son Lausanne-Sport à Thoune (2-1), ce dimanche. Devait-il donner le lundi de congé à ses joueurs ou non? «J'ai tout le trajet du retour pour y réfléchir», a-t-il indiqué. La tendance? «Je dirais que c'est probable qu'ils puissent passer un jour hors du monde du football, mais je dois encore en parler avec mon staff», a-t-il répondu. Le suspense est total, et la question est d'importance, vu que les Vaudois enchaînent les semaines à deux matches depuis le début de la saison et en ont encore deux, au moins, à vivre.

Le problème n'était pas dans les jambes

Karim Sow n'arrive d'ailleurs même plus à se rappeler la dernière fois où il a eu un jour de congé. «C'était il y a trois ou quatre semaines peut-être?», se demande le défenseur central du Lausanne-Sport, titulaire ce dimanche, comme la semaine dernière contre Winterthour. «Mais ce n'est pas un problème pour nous», a immédiatement ajouté le Broyard. «Le staff gère bien, que ce soit le temps de jeu ou la récupération. Les joueurs sont assez professionnels et on sait ce qu'on doit faire pour être prêts physiquement», a assuré Karim Sow. La donne est connue: la saison vient à peine de commencer et ce n'est pas encore aujourd'hui que les jambes font mal.

D'ailleurs, si le Lausanne-Sport s'est incliné ce dimanche à Thoune, le problème n'est pas physique, estiment Peter Zeidler et Karim Sow. «On s'attendait à ce genre de rencontre. Malheureusement, en première période, on n'a pas su répondre et ils ont tout fait mieux que nous. Ils ont été agressifs et on a un peu subi malheureusement», relevait le grand défenseur. Peter Zeidler a lui vu une équipe inférieure dans les «domaines essentiels» du football, à savoir les duels en premier lieu.

La tête dans les étoiles? Sans doute un peu

«Il faut le dire, même si ça fait mal, c'est une victoire méritée pour Thoune. On n'aime pas l'avouer, mais il faut être objectif», a expliqué l'Allemand, lequel pense que l'enchaînement Conference League-Super League a fait du mal... mais pas dans les jambes, on l'a dit. Alors, ses joueurs avaient-ils encore un peu la tête dans les étoiles européennes? «J'aime bien l'expression. Peut-être un peu, oui.»

Jamie Roche et ses coéquipiers ont été battus dans les duels par Genis Montolio et le FC Thoune. Photo: keystone-sda.ch

La belle victoire 5-0 face au Vardar FK a ainsi, sans doute inconsciemment, joué un tour aux Vaudois ce dimanche dans l'Oberland. «C'était une soirée très émotionnelle. C'était beau! J'ai vu nos joueurs qui ont chanté, qui ont dansé, qui ont fêté. Tant mieux! Il fallait savourer le moment, c'est beau à vivre, même si on n'a pas battu Anderlecht ou Valencia, mais Skopje. Et oui, peut-être qu'il y a eu un peu de difficulté à appréhender la suite», répond Peter Zeidler. Alors, quel remède appliquer? «Je ne vais pas interdire les danses et les chants», sourit le technicien.

Focus total sur Zurich dès 23h

«Par contre, on va faire en sorte de mieux préparer le match contre Zurich de dimanche prochain, avec une approche différente. Il faut tirer les enseignements de cette défaite à Thoune, constater que nous n'avons pas bien abordé la rencontre. On va se concentrer sur Astana, mais jeudi dès 23h, ce sera focus total sur Zurich. Il le faudra, parce que si on refait le même match qu'aujourd'hui, on perdra», concède-t-il. A moins de l'emporter 5-0 jeudi contre les Kazakhs, ce qui paraît très peu probable, il n'y aura ainsi pas de tour d'honneur de la Tuilière, c'est à peu près une certitude.

La façon dont a été concédé le corner du 2-0 n'a pas plu du tout à Peter Zeidler. Photo: keystone-sda.ch

Ce dimanche, Peter Zeidler a été agacé par plusieurs choses, dont le 2-0 marqué par Thoune juste après la pause. «Pas forcément par le corner en lui-même. Thoune a de grands gabarits, ça peut arriver d'encaisser un but sur un ballon arrêté comme ça. Mais la manière dont on a concédé ce corner, j'ai du mal à l'accepter. On avait l'engagement et quinze secondes plus tard, corner pour l'adversaire... Globalement, je trouve qu'on a concédé trop de corners, et plus l'adversaire en a, plus il a de chances de marquer.»

«Le 2-2 n'aurait pas été mérité»

Après la réduction du score de Kaly Sène, le LS a eu vingt minutes pour aller chercher l'égalisation et a d'ailleurs bien failli y arriver, par Morgan Poaty notamment. «Oui, c'est vrai. On aurait pu mettre le 2-2, mais cela n'aurait pas été mérité», a estimé Peter Zeidler, fair-play jusqu'au bout, mais tout de même déçu. L'un n'empêche pas l'autre.