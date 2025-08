Le Lausanne-Sport revient sur terre dans l'Oberland bernois

Thoune a fait plus qu'offrir une belle résistance au Lausanne-Sport ce dimanche à la Stockhorn Arena. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ils ont tout tenté, les Lausannois, à l'image de cette frappe de Morgan Poaty à ras du poteau de Niklas Steffen à la 90e, mais le FC Thoune, vaillant et solide, a tenu bon devant 6698 spectatrices et spectateurs ce dimanche à la Stockhorn Arena. Ce résultat est un coup d'arrêt pour le Lausanne-Sport, trois jours après sa brillante qualification pour le troisième tour de la Conference League. Le néo-promu bernois, lui, compte désormais six points en deux rencontres après son succès inaugural à Lugano et peu de monde aurait parié là-dessus, sans doute.

Une première période vivante et engagée

L'attaquant corse Christopher Ibayi a ouvert le score à la 10e pour le FC Thoune, alors que Lausanne s'est procuré une immense possibilité de part et d'autre de ce but, par Kaly Sène à la 9e et par Beyatt Lekoueiry à la 12e, mais les deux hommes ont manqué leur dernier (ou avant-dernier) geste. Le match était vivant, engagé, avec des occasions de chaque côté et aucune domination nette de l'une ou l'autre équipe. Mais à la pause, c'est bien le FC Thoune, plus efficace, qui menait au score d'une longueur.

Kaly Sène marque encore, mais le LS ne parvient pas à égaliser

Peter Zeidler réagissait à la pause en faisant entrer Kevin Mouanga et Seydou Traoré pour Olivier Custodio et Alban Ajdini. Brandon Soppy quittait alors son poste de latéral droit et montait d'un cran à mi-terrain. Difficile de savoir si ce changement a eu un impact car Thoune doublait la mise sur corner par Genis Montolio après... 75 secondes très exactement en deuxième période! L'affaire devenait d'un coup beaucoup plus compliquée pour le LS.

Lausanne faisait entrer deux nouveaux joueurs à l'heure de jeu, Bryan Okoh et Nathan Butler-Oyedeji pour Karim Sow et Brandon Soppy, et les efforts vaudois payaient enfin à la 71e lorsque Kaly Sène pouvait, en deux temps, inscrire le 2-1 sur un centre bien dosé de l'ailier anglais. Les hommes de Peter Zeidler poussaient alors pour aller chercher un point, mais un FC Thoune très accrocheur tenait bon. Prochaine étape, jeudi à domicile face à Astana en Conference League.