Morgan Poaty, Kaly Sène... Le Lausanne-Sport est-il attaqué pour ses meilleurs joueurs? Possible, mais Peter Zeidler et ses cadres font tout pour s'affranchir des rumeurs et conserver une dynamique positive.

En une semaine, le Lausanne-Sport a inversé la dynamique de son début de saison. La question est désormais: comment rester en haut? Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler était un homme heureux jeudi soir, forcément: son équipe venait de s'imposer 5-0 dans une superbe ambiance, digne d'un grand soir européen. Le Lausanne-Sport a toutes les raisons de faire la fête en ce début de saison, ce qui n'était de loin pas acquis voilà une semaine à peine. Le match aller à Skopje et surtout la première période indigne de la part du LS avaient fait naître les premiers doutes, dans le sillage de matches de préparation eux aussi globalement décevants. Peter Zeidler, fidèle à lui-même, est resté positif... et tout a changé.

Des hommes forts différents d'un match à l'autre

En quatre jours, le LS a renversé Winterthour (3-2) et dynamité le Vardar (5-0), inversant d'un coup la dynamique de son début de saison. Mieux: ses hommes forts n'ont pas été les mêmes d'un match à l'autre, tant Gaoussou Diakité, étincelant et décisif dimanche, s'est montré discret jeudi, au contraire de Kaly Sène et de Noë Dussenne, par exemple. La preuve que les Vaudois peuvent compter sur leurs cadres et ce même si la teneur de l'opposition est à relativiser dans les deux cas. Le LS croisera des équipes bien meilleures que Winterthour et le Vardar dans les semaines à venir, c'est une certitude. Mais, au moins, Lausanne a très bien géré ces deux écueils et parfaitement lancé sa saison.

La communication positive de Peter Zeidler

«Il faut conserver cette dynamique», a insisté Peter Zeidler à plusieurs reprises jeudi, offrant un discours résolument positif. L'Allemand le sait: contrairement à Saint-Gall, où le public et l'environnement sont prêts à s'enflammer et à se mobiliser à la moindre étincelle, les choses prennent un peu plus de temps à Lausanne. Sa communication, qui présente une grande part de sincérité, va dans ce sens depuis quelques jours: allumer le feu.

Avec Peter Zeidler, le football est un spectacle

«On a eu 9000 personnes ce soir. Top! Que cela continue ainsi, dès jeudi contre Astana», a-t-il ainsi déclaré jeudi, avec une certitude supplémentaire: jamais il ne dérogera à ses principes de jeu offensifs, qu'il a mis en place tant à Saint-Gall qu'à Sion et qui ont fait le bonheur des supporters.

Avec Peter Zeidler, le football est un spectacle. Cette philosophie ne garantit pas les résultats, et les trous d'air existent (ils peuvent même parfois être violents), mais il y a au moins plus de chances de prendre du plaisir depuis les tribunes qu'avec d'autres coaches. Et les joueurs créatifs, eux aussi, s'éclatent, à l'image de la montée en puissance de Beyatt Lekoueiry, lequel manque encore de constance et de volume de jeu, mais a déjà prouvé avoir un sacré coup d'oeil, à l'image de sa passe décisive pour le 2-0 de Kaly Sène jeudi (33e).

Beyatt Lekoueiry a du talent, c'est certain. Photo: keystone-sda.ch

Le Lausanne-Sport, c'est flagrant, se trouve de mieux en mieux et les automatismes sont déjà plus huilés que voilà une semaine à peine. Tout n'est pas parfait, et de loin, et il faudra attendre, on l'a dit, une opposition plus relevée pour savoir ce que cette équipe a véritablement dans le ventre. Ce jeudi encore, malgré quelques jolis schémas, le jeu peut largement encore gagner en fluidité et en rapidité. En clair: ce LS prometteur, enthousiasmant et positif a encore un grand potentiel d'amélioration.

Du renfort encore à prévoir?

La grande question, désormais, réside dans le mercato. Peter Zeidler aime jouer avec deux attaquants, mais Enzo Kana-Biyik est déjà blessé, et les solutions ne sont pas nombreuses derrière Alban Ajdini et Kaly Sène aujourd'hui. Seydou Traoré a fait une bonne entrée et a marqué, mais un peu de renfort ne serait pas malvenu, tout comme à mi-terrain, sur le plan quantitatif à tout le moins, en attendant de découvrir le niveau de Muhannad Al-Saad, ce jeune joueur venu d'Arabie saoudite.

Ou plutôt des départs à compenser?

Mais, surtout, point essentiel, tout le monde va-t-il rester à bord? Noë Dussenne a accepté d'évoquer le sujet ce jeudi, après la rencontre. «Le club sait qu'il y a une base qui est là. Il faut qu'on garde ce qu'on doit garder. Mais le club doit vendre, comme tous les clubs. Aujourd'hui, ceux qui sont là performent, donc on va continuer comme ça. S'il y a des départs, ils devront être remplacés, mais on voit qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se cache. Tout le monde est à fond.»

Les rumeurs, Peter Zeidler les connaît. Morgan Poaty et Kaly Sène, deux de ses titulaires et deux des meilleurs joueurs jeudi soir, suscitent de l'intérêt à l'étranger. Aujourd'hui, le LS ne semble pas perturbé, mais si l'un des deux devait partir, alors le risque existe que cette belle dynamique cahote un peu... Tous les entraîneurs du monde détestent le mercato, et Peter Zeidler a choisi sa voie dans cette jungle. «Je me concentre sur les joueurs qui sont là. J'ai appris à me comporter ainsi. Plus jeune, j'étais un peu différent...», a lâché l'Allemand cette semaine, lui qui a régulièrement reconstruit des équipes à Saint-Gall, un club qui révélait des joueurs et les vendait mercato après mercato. Le football, cet éternel recommencement.