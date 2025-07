Peter Zeidler voit ses joueurs tous les jours... et il adore ça!

Pas de jour de congé pour les joueurs du LS! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler et son staff n'auront pas droit à un jour de congé d'ici bien longtemps. A peine la qualification face au Vardar validée, jeudi soir, l'Allemand se projetait déjà sur la suite. «Thoune dimanche, ensuite Astana chez nous jeudi», se réjouissait-il, très heureux de ce qu'avait montré son équipe quelques minutes plus tôt. Lui qui avait prédit une longue soirée, avouant s'être préparé pour des prolongations et des tirs au but, a eu le bonheur de voir son équipe proposer une soirée de rêve aux 9000 spectateurs, en s'imposant 5-0.

«On ne s'attendait pas forcément à ça. Le premier quart d'heure a été très équilibré, et on a pu mener 1-0 grâce à ce corner et à cette tête de Noë Dussenne. Mais si Karlo Letica n'avait pas réussi un miracle, il y aurait 1-1 juste après», a rappelé l'entraîneur du LS, lequel a tenu à rendre hommage au Vardar. «C'est une bonne équipe, joueuse. Ils ne sont pas devenus mauvais d'un coup. Mais ce soir, c'était notre soir», a-t-il assuré. Le doublé de Kaly Sène juste avant la pause a fait très mal aux Macédoniens, tandis que le 4-0 d'Alban Ajdini à la 55e a définitivement tué la double confrontation.

Cinq matches en quatorze jours

Alors, voilà le LS qualifié et devant un calendrier intense. Dans l'ordre, on l'a dit, le déplacement à Thoune (3 août), puis la réception d'Astana (7). Ensuite, Zurich se déplace à la Tuilière (le 10), avant le vol pour le Kazakhstan (match le 14), puis, dans la foulée, le match de Coupe de Suisse à Vevey (le 17). Et si le LS passe l'obstacle Astana, c'est reparti pour le même programme!

Peter Zeidler espère que le LS arrivera à temps à Vevey

«C'est très positif. Nous sommes très enthousiastes devant ce calendrier», a réagi Peter Zeidler, lequel n'a qu'une crainte. «J'espère que nous arriverons à rentrer à temps du Kazakhstan pour jouer à Vevey», a-t-il (à moitié) souri. S'il est clair que son staff et lui n'auront pas un seul jour de congé d'ici au 17, au minimum, qu'en est-il des joueurs?

«C'est une bonne question, et on se l'est posée. On est au début de saison, il y a de l'enthousiasme et une bonne dynamique, donc eux aussi, on va les voir tous les jours. Après, il faut bien gérer. C'est sûr que samedi, la veille du match à Thoune, ce ne sera pas une grosse séance. Mais ce groupe est une bande de copains, qui a du plaisir à se voir et à vivre ensemble, donc se voir tous les jours n'est pas un souci, bien au contraire. Et je peux même vous dire qu'ils sont très contents de partir ensemble quatre jours au Kazakhstan», a ajouté un Peter Zeidler de très bonne humeur.

«Stéphane Henchoz a déjà tout réglé»

«J'ai parlé avec Stéphane Henchoz, il a déjà tout réglé. Il sait déjà où on va faire le plein à mi-chemin entre Lausanne et Astana. Il y a de magnifiques hôtels là-bas, et pas chers, on va pouvoir se permettre de dormir deux nuits», a encore plaisanté, sincèrement heureux d'avoir offert un aussi beau match à un public conquis.

«Il y avait 9000 personnes ce soir, je sais que ce n'est pas tous les jours à Lausanne, seulement pour les derbys et les gros matches. C'est super! On va vivre la même soirée jeudi pour le match aller, je l'espère», a-t-il encore dit, en espérant prendre l'avantage avant de traverser l'Europe et la moitié de l'Asie en avion. «Ils ont des moyens, une belle équipe, ce sera un joli défi. On se réjouit.»

Noë Dussenne apprécie le parfum particulier de l'Europe. Photo: keystone-sda.ch

Noë Dussenne, auteur du 1-0, a lui aussi adoré jouer dans cette atmosphère enflammée à La Tuilière ce jeudi. «On sent que quand ce stade est plein, il dégage une énergie particulière. C'est très dur de jouer contre nous, quand on commence à prendre confiance et l'ascendant sur l'adversaire comme aujourd'hui.» Que pense le Belge du fait de voir ses coéquipiers tous les jours à l'entraînement? «J'aime bien quand il y a des matches tout le temps. Ça veut dire qu'on performe, ça veut dire qu'on est bons. Maintenant, c'est sûr, il faut bien récupérer, bien manger, bien se reposer. On va essayer d'aller le plus loin possible. On va aller à Astana avec la même âme qu'aujourd'hui.»

«On veut aller voir ce qu'il y a plus loin»

Lorsqu'il est arrivé à Lausanne, voilà deux saisons, Noë Dussenne ne s'attendait pas forcément à jouer l'Europe. «On ne m'avait pas proposé ce projet-là, c'est vrai, mais on est allés la chercher la saison dernière. Et c'est vrai qu'après le premier match à Skopje, où on est passés au travers, on s'est dit qu'on n'allait pas tout gâcher. On a cravaché pour avoir ces matches, et on ne voulait pas laisser filer ça. On a bien réagi et ce soir, c'est une belle vitrine pour le club, pour tout le monde. On ne va pas s'emballer non plus, ça ne reste qu'un match. On veut aller voir ce qu'il y a plus loin.» Plus loin, dans l'immédiat, c'est Astana.