Ce Lausanne-Sport est taillé pour l'Europe

Le Lausanne-Sport a battu Astana (3-1) ce jeudi soir en Conference League au terme d'un match très plaisant. Les Vaudois ne sont cependant de loin pas encore qualifiés, et il faudra bien gérer le déplacement au Kazakhstan, mais une sérieuse option a été posée.

Jamie Roche ouvre la marque, et c'est tout Lausanne qui s'enflamme. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler va sans doute trouver tous les éléments de langage nécessaires tout à l'heure en conférence de presse, et il aura raison de le faire: l'Allemand va calmer tout le monde, rappeler que cette double confrontation n'en est qu'à la mi-temps, et toutes ces précautions sonneront juste. Le technicien sera dans son rôle. Mais il ne pourra pas empêcher une certaine euphorie de s'emparer du peuple lausannois, lequel vient d'assister à deux soirées européennes de rêve à une semaine d'intervalle. Après avoir battu le Vardar FK 5-0, voilà le Lausanne-Sport qui s'impose 3-1 contre le FK Astana ce jeudi!

Les 9008 spectatrices et spectateurs, moins une dizaine de Kazakhs, ont une nouvelle fois apprécié le spectacle d'une équipe audacieuse, offensive et très douée balle au pied, et tout aurait été parfait sans cette réduction du score du FK Astana, laquelle empêche les Lausannois de se croire déjà qualifiés. A 3-0, l'affaire aurait été largement bien emmanchée, ce qui est bien moins vrai à 3-1, même avec l'abolition du but à l'extérieur.

Lausanne virtuellement à onze contre dix

La partie a connu un premier tournant à la 18e lorsque M. Lukasz Kusma a sorti le carton rouge pour une grosse faute d'Ivan Basic sur Jamie Roche. A vitesse réelle, la sanction semblait méritée, mais la VAR a appelé l'arbitre polonais à revoir sa copie, le préposé à la vidéo estimant que le Suédois avait été touché à la cheville et pas plus haut, ce qui pouvait en effet s'argumenter. Le milieu de terrain bosnien n'a a donc pas été expulsé, mais écopait d'un carton jaune à la place. Les Kazakahs s'en sortaient bien, mais Jamie Roche a décidé de se venger balle au pied, la meilleure réponse, en ouvrant la marque quasiment dans la foulée.

Jamie Roche se venge de la meilleure des manières

Le meilleur joueur sur le terrain ce jeudi soir frappait en effet fort à ras de terre après un service parfait en retrait de Beyatt Lekoueiry pour ouvrir la marque (1-0, 24e). Le LS prenait les devants dans cette rencontre pour le plus grand plaisir d'un kop une nouvelle fois admirable et très bruyant. Si le Lausanne-Sport commence à se faire une (petite) réputation européenne, ses supporters en font de même et cette mobilisation fait véritablement plaisir à voir pour ce retour sur la scène continentale.

Jamie Roche vient d'inscrire le 1-0. Photo: keystone-sda.ch

Poussé par son public, le LS cherchait à faire la différence, mais passait proche d'encaisser l'égalisation à la 40e sur une frappe d'Aleksa Amanovic, toute proche du poteau de Karlo Letica. Dans l'enchaînement ou presque, le grand défenseur lituanien Kipras Kazukolovas manquait complètement sa passe en retrait pour son gardien Mukhammejan Seisen et son ballon était intercepté par Kaly Sène. L'attaquant sénégalais faisait alors preuve d'énormément de sang-froid, une qualité nouvelle chez lui, pour inscrire le 2-0 d'un petit ballon piqué qui devient gentiment sa marque de fabrique (41e)!

Kaly Sène dit chut, Bryan Okoh se cache les oreilles. Photo: keystone-sda.ch

Avec deux buts d'avance à la pause, le LS aurait pu se retrouver devant un dilemme moral: fallait-il attaquer pour prendre un avantage confortable en vue du retour au Kazakhstan, ou au contraire, gérer? Peter Zeidler décidait en tous les cas de ne procéder à aucun changement et cette équipe lausannoise, décidément épatante, continuait à aller chercher son adversaire très haut, quitte à laisser des espaces. Ce début de saison prouve une chose: le LS de Peter Zeidler a un style, et il est offensif.

Max Ebong touche le poteau pour Astana

Gaoussou Diakité passait tout proche de marquer le troisième après un joli solo (54e), mais Max Ebong a bien failli réduire le score une minute plus tard (55e), comme pour prouver que ces Kazakhs avaient de la qualité et étaient bien plus forts que le Vardar FK, ce dont personne ne doutait à vrai dire. Peter Zeidler procédait alors à ses deux premiers changements en faisant entrer Alban Ajdini pour le discret Nathan Butler-Oyedeji et Brandon Soppy pour Beyatt Lekoueiry, un choix plus surprenant.

Alban Ajdini inscrit le 3-0 de manière assez heureuse

Lausanne était récompensé de son attitude entreprenante en inscrivant le 3-0 à la 72e grâce à un débordement de Morgan Poaty conclu... du genou, de manière bien involontaire, par Alban Ajdini! L'attaquant genevois du LS a tout de même du mérite, même si sa déviation finale était heureuse, car sa détermination à attaquer le premier poteau a été récompensée. Sans sa grinta et sa volonté d'avoir la position préférentielle, jamais il ne se serait retrouvé à cet endroit et le mérite lui en revient.

Un but kazakh qui change tout dans les arrêts de jeu?

La soirée aurait été parfaite, à vrai dire, sans cette réduction du score d'Ivan Basic dans les arrêts de jeu. Le Bosnien avait bien failli ne plus être sur le terrain, mais il y est resté jusqu'au bout, et son but est venu plomber un peu l'ambiance. Le LS est toujours dans une position extrêmement favorable, mais mener de trois buts ou de deux avant d'entreprendre le long déplacement jusqu'au Kazakhstan n'est pas tout à fait la même chose. Il n'est ainsi de loin pas encore l'heure de préparer la réception Besiktas. Mais Peter Zeidler ne pourra pas empêcher le public lausannois d'y penser un peu...