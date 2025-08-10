«On aurait mérité un point, sûr et certain»

Pour sa troisième semaine anglaise de rang, le Lausanne-Sport a concédé une défaite en Super League face au FC Zurich (1-2). Si le résultat n'est pas celui escompté pour Peter Zeidler, le coach du LS est satisfait de l'attitude de ses joueurs.

Peter Zeidler et Lausanne se sont inclinés ce dimanche à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Lausanne-Sport. Sur les dix derniers jours, les Vaudois ont récolté deux victoires en qualifications de Conference League, pour autant de défaites en Super League. Une semaine après s'être inclinés dans l'Oberland bernois face au néo-promu Thoune, ils ont subi la loi de Zurich dans leur Tuilière (1-2), stade de leurs exploits en Coupe d'Europe.

Comparaison n'est toutefois pas raison entre les deux rencontres en championnat. Si à la Stockhorn Arena, le LS s'était montré inférieur dans les «domaines essentiels», ça n'a pas été le cas en ce dimanche après-midi. «On aurait mérité un point, c'est sûr et certain, a lancé d'emblée Peter Zeidler lors de la conférence de presse d'après-match. Mais c'est le football et il faut féliciter notre adversaire.»

Une bonne forme physique

Si le technicien allemand ne veut pas s'étaler en long et en large sur l'analyse de cette rencontre avant de l'avoir revue, il a quand même tenu à souligner deux aspects importants de la part de son équipe. «Physiquement, on était à la hauteur malgré le match de jeudi (ndlr: face à Astana)», a apprécié Peter Zeidler. Des mots qui vont de pair avec ceux de son défenseur central, Bryan Okoh. «Je ne pense pas que le résultat est dû à la fatigue», ajoute le joueur de 22 ans.

Pour le moment, tout va bien pour le Lausanne-Sport à ce niveau, et ce même si Peter Zeidler ne fait pas beaucoup tourner. «Je découvre la bonne forme physique de nos joueurs, qui n'ont besoin que de deux-trois jours de récupération, explique l'entraîneur. On ne pourra pas continuer durant des semaines comme ça mais d'ici jeudi, la fraîcheur va revenir.» Car cette semaine qui arrive sera à nouveau énergivore pour le LS, qui va s'envoler pour le Kazakhstan et un périple de près de 5000 kilomètres.

«Tous les matches sont importants»

Si le problème physique n'en est donc pas (encore) un, Peter Zeidler est également rassuré à propos de l'aspect mental. «Ils ont mis la même énergie sur le terrain, ce qui n'était pas le cas à Thoune. Ce qu'il s'est passé là-bas ne va plus nous arriver», assure-t-il, en ajoutant que tous les matches sont très importants.

Celui face à Zurich étant désormais passé, place donc à Astana ce jeudi. L'Allemand sait toutefois que la fraîcheur physique ne suffira pas. «Ce n'est pas encore gagné, prévient-il. Il faudra être bon techniquement mais je ne me fais pas de souci.» Avec deux buts d'avance (3-1 à l'aller), le LS peut s'avancer dans cette confrontation avec un joli petit matelas.