Didier Tholot: «Dans un autre match, le pénalty est sifflé»

Le FC Sion est passé «à quelques détails près» de récolter les trois points au Wankdorf ce dimanche face à YB (0-0). Mais l'essentiel est presque ailleurs, dans la force d'un groupe, assure Didier Tholot, lequel s'est montré mécontent de l'arbitrage.

Thomas Freiburghaus

Le FC Sion a récolté dimanche «un bon point contre une belle équipe», disait Didier Tholot après le match nul des siens au Wankdorf (0-0). Le coach sédunois a pointé «pas mal de situations où le match peut basculer dans notre camp».

Pénalty, pas pénalty?

La plus évidente de ces situations: le pénalty sifflé, puis annulé par Sandro Schärer après visionnage de l'assistance vidéo (74e). Ce contact (très) litigieux entre Josias Lukembila et Gregory Wüthrich a été plusieurs fois débriefé. D’abord par Didier Tholot, qui n’a pas hésité à rejouer la scène avec le quatrième arbitre durant une pause fraîcheur. Puis dans les coulisses, où Kastriot Imeri (YB, non-convoqué dimanche) tentait d’expliquer à son ami Josias Lukembila pourquoi la position de son pied par rapport à celui de son adversaire (et l'inverse) donnait pénalty ou non.

Et un peu plus à froid, qu’en pense Didier Tholot? Le technicien franco-valaisan a marqué un temps de pause en conférence de presse. «Je vais mesurer mes mots», commence-t-il en riant. «Je pense que dans d’autres circonstances, dans un autre match, avec d’autres couleurs, le pénalty est sifflé.»

Un groupe solidaire

Une frustration, donc, mais l’essentiel paraît presque ailleurs. Oui, le FC Sion aurait pu récolter les trois points. Mais il aurait aussi pu repartir bredouille, sans les miracles de son gardien Anthony Racioppi sur sa ligne dans les toutes dernières minutes.

Surtout, le match du jour a permis à Didier Tholot de voir «un groupe qui a affiché les valeurs qu’il faut, d’une équipe de très haut niveau». Et ce «même à dix, sur la fin», après le carton rouge de Jan Kronig (80e), moins discutable. L’entraîneur sédunois a d’ailleurs tenu à féliciter les nombreux et jeunes entrants (Théo Bouchlarhem, Liam Chipperfield, Lamine Diack, Théo Berdayes et même Baltazar, qui s’est longtemps entraîné à l’écart): «Ils ont défendu bec et ongles». Et ont permis à ce bon FC Sion de continuer son excellent début de saison, en équipe.