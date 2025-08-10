Comme promis, le FC Sion a regardé YB droit dans les yeux

Le FC Sion a décroché un bon point (0-0) au Wankdorf, après un match plein de rebondissements. Au programme: pauses fraîcheur, pénalty annulé, carton rouge et sauvetages sur la ligne.

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Thomas Freiburghaus

Pour Didier Tholot c’était clair: le FC Sion venait au Wankdorf pour regarder YB dans les yeux. Pour ce faire, le technicien avait reconduit le même onze que lors de la victoire sédunoise du week-end passé sur Lugano (4-0), avec sa ligne de quatre offensifs: Benjamin Kololli, Josias Lukembila, Rilind Nivakozi et Ilyas Chouaref.

Pauses fraîcheur

Les deux équipes ont d’abord commencé par se zyeuter timidement, jusqu’à la première pause fraîcheur (16e) de ce dimanche caniculaire. Moment choisi par Didier Tholot pour murmurer quelques consignes à l’oreille de Benjamin Kololli. Lequel, moins de dix minutes plus tard, est passé tout proche d’ouvrir le score. Bien lancé sur le côté gauche, l’international kosovar a multiplié les passements de jambe avant de décocher une frappe puissante du gauche. Il a fallu un grand Marvin Keller pour détourner sur la latte. Après avoir presque été surpris (tête juste à côté de Darian Males sur corner à la 20e, glissade de Racioppi à la 22e), Sion était passé tout proche de mener à Berne.

Deuxième interlude fraîcheur (31e), deuxième joueur isolé par Didier Tholot pour lui glisser quelques ajustements tactiques: Ilyas Chouaref. Une dizaine de minutes plus tard, ce dernier se retrouvait dans la même position que Benjamin Kololli. Lui a pris l’option du pied droit, avec une frappe un peu trop fermée et la même finalité que pour son coéquipier. Sion ne dominait pas outrageusement, mais, grâce à sa verticalité et sa force offensive, se procurait les occasions les plus franches. Et regardait Young Boys d'en face.

Pénalty annulé et carton rouge

En deuxième mi-temps, c'est YB qui a touché le poteau, par l'intermédiaire de Darian Males (66e), peut-être aidé d'un contrôle du bras sans conséquence. Giorgio Contini venait de changer la quasi-totalité de sa ligne offensive (entrée de Chris Bedia, Ebrima Colley et Dominik Pech) et Sion n'existait plus que grâce à des corners.

Mais à la 72e, on a bien cru que Josias Lukembila avait obtenu un pénalty pour le FC Sion, après avoir été crocheté par Grégory Wüthrich. Après visionnage de la VAR, l'arbitre Sandro Schärer a rapidement annulé sa première décision, suscitant l'incompréhension de Didier Tholot, qui a passé la dernière pause fraîcheur à rejouer la scène avec le quatrième arbitre.

Dernière minutes de folie

Une dizaine de minutes plus tard, une nouvelle décision de l'arbitre a joué en défaveur du FC Sion: l'expulsion de Jan Kronig (là sans contestation), après une faute de dernier défenseur sur Chris Bedia. Les Valaisans finiraient la partie avec un homme de moins.

Et ils l'ont plutôt bien fait, en résistant vaillamment. En ayant, tout de même, eu très chaud par deux fois dans les dernières minutes du temps réglementaire (deux petits miracles coup sur coup sur la ligne). Les Sédunois ont même cru pouvoir marquer sur contre-attaque dans le temps additionnel, par Théo Bouchlarhem (Marvin Keller encore décisif). Et ont failli tout perdre à quelques secondes de la fin, sans un nouvel exploit de leur gardien Anthony Racioppi.

Une fin de match folle, durant laquelle le FC Sion n'a pas baissé les yeux. Comme promis par Didier Tholot!