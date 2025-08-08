Fini le temps où Sion se rendait à Berne uniquement pour défendre? Le club valaisan espère avoir franchi un palier et veut valider cette progression dimanche au Wankdorf (14h). Didier Tholot et ses hommes veulent regarder les Bernois les yeux dans les yeux.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Depuis son retour au FC Sion, Didier Tholot affronte Young Boys chaque saison, avec un certain bonheur pour l'instant. C'est vrai, la dernière confrontation entre les deux équipes a tourné à la démonstration bernoise (victoire 5-1), mais les trois précédentes ont été gagnées par les Valaisans.

«La première année, on était en Challenge League, il fallait faire un exploit en Coupe, on l’a réussi. La deuxième saison, on était néo-promus, on ne savait pas trop où on allait, mais on a bien tenu. Mais cette saison, on doit y aller confiants», explique l’entraîneur du FC Sion, comme pour bien illustrer le nouveau statut de son équipe et surtout sa progression linéaire depuis plus de deux ans maintenant.

Une attaque bien meilleure que la saison dernière

Sion, c’est nouveau, s’avance en effet en position de force au Wankdorf, puisque les Valaisans sont leaders du championnat après deux journées. Surtout, les joueurs de Didier Tholot ont bien plus de certitudes dans le jeu. «L’an dernier, on avait aussi six points après deux matches, mais on est mieux cette année, bien plus performants dans le contenu. On a plus de variété offensive, plus de jeu, plus de situations dangereuses. Il y a plus de maturité, tout simplement. C’est un atout en plus par rapport à la saison dernière: on a un panel offensif plus varié, avec de la puissance, de la vitesse et de la créativité. Il ne nous manque plus que des milieux de terrain qui marquent un peu plus», assure Didier Tholot.

La menace offensive sédunoise semble largement supérieure à celle de la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

La saison dernière, celle du retour en Super League, le FC Sion avait réussi son premier tour en affichant une solidité défensive impressionnante, symbolisée par Joël Schmied. Le départ du défenseur central à Cologne à la trêve a déstabilisé le bel édifice et Sion n’avait pas les armes offensives pour régater. Cette saison, cela semble bien différent, en tout cas en ce début d’exercice. Mais il faudra valider cette progression ce dimanche à Berne, un défi qui s’annonce tout de même compliqué.

Regarder YB les yeux dans les yeux

«YB reste une équipe de pointe, une très, très bonne équipe. Mais c’est vrai qu’on a envie d’aborder ce match de manière ambitieuse, par rapport à nos qualités individuelles et collectives, qui sont réelles elles aussi. On peut s’approcher de ces équipes, ce qui ne veut pas dire qu’on va forcément faire un résultat ce dimanche. Mais ce match, on va le jouer.» Ou dit autrement : Sion ne va pas se contenter de défendre et de frapper en contre au Wankdorf, mais a l’ambition de regarder YB les yeux dans les yeux. «Peut-être que je regretterai ces paroles suivant le résultat, mais c’est comme ça qu’on va l’aborder. Si on est dans l’action comme contre Lugano, et pas en réaction comme à Zurich, on a une chance de faire un résultat.»

La semaine de travail s’est bien déroulée, et Didier Tholot voit son équipe monter en puissance physiquement. «On a eu beaucoup de fatigue en préparation, ce qui, à mon sens, prouve qu’elle était bien faite, et on retrouve du jus maintenant. On a commencé avec deux résultats positifs et on en espère un troisième pour valider notre semaine d’entraînement. On peut toujours dire qu’on s’est bien entraînés, mais il faut qu’il y ait un résultat positif le dimanche.»

Didier Tholot est satisfait du début de saison de son équipe. Photo: keystone-sda.ch

Au niveau de l’effectif, Didier Tholot peut compter sur toutes ses forces vives, dont Baltazar. Le Brésilien est, semble-t-il, revenu à de meilleurs sentiments après sa grève des derniers jours. L’intransigeance du président Christian Constantin semble payer, mais Didier Tholot reste prudent sur ce dossier. «Il figurera dans le groupe dimanche. En tout cas, je l’ai convoqué. On verra s’il vient», précise le technicien. «Je n’ai aucun problème avec lui. Il a pris une décision, que je n’aurais pas prise à sa place. Mais chacun prend ses responsabilités dans la vie.»

Baltazar dans le groupe?

Le milieu de terrain ne sera pas titulaire à Berne, c’est une certitude, et il y a de grandes chances que Didier Tholot reconduise le onze victorieux face à Lugano, avec un double pivot composé d’Ali Kabacalman et de Noé Sow à mi-terrain. «On verra. Je connais le dicton qui dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne, mais je ne suis pas forcément d’accord avec. On verra.» Il serait toutefois très surprenant qu’un changement soit opéré, tant tout le monde a donné satisfaction contre les Tessinois. Un léger changement tactique pourrait être opéré en attaque, Josias Lukembila pouvant jouer aussi bien en pointe que dans l’axe, mais il s’agirait là du seul détail susceptible de changer dans l’alignement valaisan.

YB est diminué, mais...

«On verra. Vous verrez», sourit Didier Tholot, qui a comme toujours très bien étudié l’adversaire. «On était à Bâle mercredi, on a vu YB. Alors oui, il n’y aura pas Edimilson Fernandes, qui sera suspendu, et d’autres joueurs sont incertains, mais YB a l’effectif pour jouer le haut du tableau et sera revanchard après la claque reçue mercredi», détaille le technicien français. Christian Fassnacht sera forfait, tandis que Zachary Athekame est toujours en instance de départ. Difficile de savoir à quel Young Boys s’attendre, mais Sion, on l’a compris, s’avancera confiant, avec un dernier point qui joue en sa faveur: la pelouse synthétique n’a toujours pas été réinstallée après l’Euro féminin. Les Valaisans auront donc le bonheur de défier YB sur un vrai terrain en herbe.