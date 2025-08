Même départ, mais un FC Sion différent de 2024

Comme en 2024, le FC Sion s’installe en tête de Super League après deux journées et une large victoire à domicile. Mais derrière ce «déjà vu», joueurs et staff soulignent les progrès d’un groupe plus mûr et enrichi par ses recrues.

Le FC Sion peut avoir le sourire en ce début de saison. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Un air de «déjà vu» flotte sur Tourbillon. Comme à l'été 2024, au terme de la deuxième journée de championnat, le FC Sion trône en tête de Super League. Et comme douze mois auparavant, les Sédunois ont droit à cet honneur après un succès d'un but à l'extérieur et une victoire 4-0 à domicile. Les victimes s'appelaient Young Boys (1-2) et Lausanne-Sport, elle se nomme cette fois-ci Zurich (2-3) et Lugano, corrigé ce dimanche.

Le parallèle entre les deux situations saute aux yeux. Du moins sur le papier. Mais qu'en disent les acteurs de ces performances? «C'est assez similaire», répond Numa Lavanchy, au club depuis 2022. «Les attaquants défendent, les défenseurs attaquent. Il y a un bon esprit de groupe. Je pense que ça se voit tous les jours à l'entraînement. On vit bien, comme l'année passée. À nous d'entretenir ça, parce que ce n'est pas facile à construire.»

«On a pris de la maturité»

De son côté, Didier Tholot voit du changement. «On a pris de la maturité», estime le coach sédunois, qui salue l'apport des recrues estivales. «Les arrivants nous font beaucoup de bien. Je vais encore parler de Nivo (ndlr: Rilind Nivokazi). Il garde les ballons hauts, il nous permet d’avancer. Mais globalement, on a plus de joueurs capables d’évaluer les situations d’un match.»

Face aux Tessinois, l'attaquant et Josias Lukembila, positionné sur l'aile gauche, ont marqué. Comme face à Zurich, lors de leur première sous le maillot valaisan. «On a pris des joueurs qui sont dans le coup et qui continuent de marquer», se félicite Didier Tholot, qui estime également que son équipe joue mieux cette année, grâce justement à un mercato plus qu'intéressant. «On a plus de contenu que l’année passée. On a aujourd’hui plus de solutions et de concurrence. Il y a une émulation qui doit faire du bien au groupe.»

Déplacement à Berne dimanche prochain

Pour Numa Lavanchy, cette intégration rapide des nouveaux arrivants s'explique par la continuité donnée au projet valaisan, complètement revu depuis la relégation de juin 2023. «On construit, depuis maintenant 2-3 ans, une base solide et saine», analyse le latéral. «Ça aide, je pense, à intégrer les nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de similitudes avec l'année passée. À nous de continuer pour essayer de faire le premier tour qu'on a fait à l'époque. On en a beaucoup parlé, parce que c'est vrai qu'il était très bon. On a cette expérience-là pour essayer de reproduire ces performances tout au long de cette saison.»

Voici donc le FC Sion, qui vise cette saison une place dans le top six, en tête de la Super League après les deux premiers tours. Un détail, forcément, pour Didier Tholot. «Ça ne veut rien dire, mais je préfère avoir six points que zéro», sourit-il. Les trois prochains seront mis en jeu à Berne, où les Valaisans sont attendus dimanche prochain (14h).