Thomas Häberli est-il déjà en danger? La réponse appartient à la commission sportive du Servette FC. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Je ne peux pas taper sur mes joueurs, ils ne font pas exprès, mais il faut vite arrêter ça.» Thomas Häberli n'a pas voulu charger ses joueurs après la très lourde défaite du Servette FC contre Saint-Gall (1-4) ce samedi, mais, dans les faits, c'est tout de même ce qu'il a fait. «On fait trop d'erreurs individuelles, tu ne peux pas gagner un match ainsi. Ce n'est jamais le même joueur, et si tu fais des erreurs comme celle-ci, tu ne sais pas pourquoi», a insisté l'entraîneur du Servette FC, qui a également indiqué «ne pas être inquiet».

Des erreurs individuelles et une fébrilité flagrante

Le fait est que Jérémy Frick s'est montré coupable sur deux buts encaissés par le Servette FC ce samedi, mais il est tout aussi vrai que les Grenat se sont montrés incapables de développer un jeu de qualité et que la défaite n'est pas imputable qu'à leur gardien. Si les Genevois ont encaissé sept buts en deux matches entre YB et Saint-Gall, et que ces deux revers ont été entrecoupés d'une élimination face au Viktoria Plzen, c'est bien que le mal est plus profond en ce début de saison.

«Ça n'a rien à voir avec le système»

Le système choisi par Thomas Häberli ce samedi, avec une défense à trois et la titularisation de Lilian Njoh à gauche alors que celui-ci vient d'arriver à Genève, n'a pas été une franche réussite, mais le technicien genevois a refusé l'explication. «Non. Ce n'est pas une question de système. Les buts que l'on encaisse, je crois que ça n'a rien à voir avec le système», a-t-il argumenté, en faisant référence au fait que Saint-Gall avait marqué sur des erreurs individuelles et des ballons arrêtés mal défendus, que ce soit sur touche ou sur corner.

Thomas Häberli n'a pas eu la main heureuse avec ses choix ce samedi. Photo: keystone-sda.ch

«On sait pourquoi on a perdu, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas jouer au football, mais parce qu'on fait des erreurs», a ajouté Thomas Häberli, reconnaissant que la semaine avait été «assez dure». «Aujourd'hui, il y a cinq nouveaux joueurs sur le terrain, on les intègre, il manque des automatismes», a-t-il expliqué, réclamant du temps. En aura-t-il? «Quand on fait ce job, on fait son auto-critique en permanence, on analyse», a-t-il ajouté, sans s'étendre sur sa situation personnelle.

Les gardiens? «On ne parle pas de concurrence»

L'entraîneur du SFC a été plus prolixe sur la question des gardiens et sur son tournus très contesté. «Les deux gardiens savent quand ils jouent. En championnat, c'est Jérémy Frick. Dans les coupes européennes, c'est Joël Mall. On ne parle pas de concurrence. Ils sont adultes, ils ont plus de 30 ans», a-t-il répondu sur ce thème très précis.

Il n'en reste pas moins que les faits ne lui donnent pas raison en ce début de saison. Sur quatre matches, ses gardiens n'en ont réussi qu'un, à Plzen, où Joël Mall a été stratosphérique. Les trois autres prestations ont été largement plus mitigées, pour rester poli. Tout comme les performances du Servette FC de manière globale. Thomas Häberli sera-t-il sur le banc jeudi face à Utrecht? Ou jouera-t-il son poste lors de cette double confrontation? La question se pose sans aucun doute dans les hautes sphères du SFC en ce moment même.