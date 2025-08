Lamine Fomba et Timothe Cognat sont perplexes: Servette est-il en crise? Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Thomas Häberli sera-t-il encore sur le banc du Servette FC ce jeudi lorsque les Néerlandais d'Utrecht se déplaceront au Stade de Genève? La question pourrait paraître incongrue, si tôt dans la saison, mais le visage présenté par les Grenat depuis le début de la saison est tellement inquiétant que la réponse n'est pas évidente. Une élimination face à Plzen en Champions League, entrecoupée de deux revers en Super League, à Berne et ce samedi contre Saint-Gall: le bilan est bien maigre.

Fragilisé à l'interne par le départ de René Weiler, l'homme qui l'avait fait venir, Thomas Häberli est «condamné» à réussir s'il entend convaincre ses nouveaux patrons qu'il est l'homme idoine pour permettre au Servette FC de redresser la barre. La performance insuffisante des Genevois ce samedi face à Saint-Gall ne va en tout cas pas dans son sens.

Jérémy Guillemenot titulaire in extremis

Le match des Genevois a commencé par un coup dur dès l'échauffement, avec le forfait de dernière minute de Samuel Mraz. L'avant-centre slovaque est allé s'asseoir sur le banc, alors qu'il était prévu qu'il soit titulaire, et Jérémy Guillemenot a pris sa place. Le numéro 21 des Grenat est d'ailleurs à créditer d'un très joli assist pour Miroslav Stevanovic à la 27e, tant sa déviation de la poitrine était bien vue, mais, pour le reste, il a été bien discret, comme tous ses partenaires. Le FC Saint-Gall menait d'ailleurs déjà 2-0 lorsque ce but est tombé...

La boulette de Jérémy Frick

Sans être géniaux, les visiteurs ont pris les devants grâce à une boulette retentissante de Jérémy Frick, lequel a vu son dégagement être contré par Willem Geubbels (11e, 0-1). L'attaquant français a pu conclure dans le but vide et a doublé la mise à bout portant à la 18e. Servette était sous l'eau, mais a pu réagir grâce au duo Guillemenot-Stevanovic. Un nouveau souffle pour les Grenat? Non! Dans la foulée, ou presque, le décidément très malheureux Jérémy Frick dévissait un dégagement et concédait un corner, à la suite duquel Alessandro Vogt pouvait redonner deux longueurs d'avance à son équipe (29e, 1-3).

Un tournus de gardiens contre-productif

A l'évidence, le tournus imposé par Thomas Häberli est contre-productif en début de saison et fragilise ses deux portiers. Si Joël Mall a été étincelant lors du match aller en République tchèque, il ne s'est pas montré rassurant au retour. Et Jérémy Frick rate lui son début de saison. De quoi faire revenir l'entraîneur du Servette FC sur sa décision dans les prochains jours, s'il est encore là pour changer d'avis?

Saint-Gall jubile: les Brodeurs sont leaders! Photo: keystone-sda.ch

La soirée prenait alors des allures de cauchemar pour Servette, et il est dès lors très compliqué de juger les débuts du latéral gauche Lilian Njoh. Bradley Mazikou étant suspendu, le nouvel arrivé a été titularisé d'emblée et il ne gardera pas un grand souvenir de ce match, même s'il n'a pas grand-chose à se reprocher sur le plan personnel.

Au terme d'une deuxième mi-temps sans aucune émotion ou presque de part et d'autre, mis à part le 1-4 final sur un penalty d'Aliou Baldé dans les arrêts de jeu, les 7289 spectatrices et spectateurs sont rentrés déçus, à l'exception bien sûr des 300 fans du FC Saint-Gall. Ceux-ci ont eu le bonheur d'applaudir une équipe comptant désormais six points en deux matches, ce qui n'avait rien d'évident au vu du calendrier (réception de Bâle, voyage à Genève).

Deux matches à domicile pour réagir

Servette a désormais deux matches à domicile devant lui pour rebondir: ce jeudi contre Utrecht en Europa League et dimanche face à Grasshopper. Thomas Häberli sera-t-il encore sur le banc? Son cas va en tous les cas beaucoup faire parler à l'étage supérieur du club grenat dans les heures et jours à venir.