Le FC Sion écrase Lugano et prend la tête de la Super League

Deux matches, deux victoires. Le début de saison du FC Sion est parfait. Face à Lugano, quatre Valaisans ont inscrit leur nom au tableau d'affichage et permis aux pensionnaires de Tourbillon de prendre la tête de la Super League. Comme il y a un an.

Ilyas Chouaref a inscrit le deuxième but valaisan ce dimanche. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Cette semaine en conférence de presse, après avoir été mené au score face à Zurich en ouverture du championnat (victoire 2-3) et le Paris FC (défaite 1-3 en amical), Didier Tholot faisait état de sa volonté de voir son équipe être dans l'action plutôt que dans la réaction. Et le message est semble-t-il très bien passé puisque le FC Sion ouvrait la marque dès la 6e minute de jeu et sa première occasion du match.

Souvent décrié pour sa qualité balle au pied, Nias Hefti lançait parfaitement Josias Lukembila dans la profondeur. Ce dernier se jouait de deux défenseurs luganais, avant de tromper Amir Saipi d'une frappe croisée du gauche. Devant à la marque, les Valaisans laissaient ensuite l'initiative du jeu, avec la volonté de frapper en contre, ce qu'ils peinaient cependant à faire. Les 9200 spectateurs étaient en effet plus proches d'assister au 1-1 qu'au 2-0. Renato Steffen avait d'ailleurs clairement la balle d'égalisation au bout du pied, mais manquait son face-à-face avec Anthony Racioppi en envoyant sa frappe dans le petit filet extérieur (37e).

Le FC Sion est leader de Super League!

Une action finalement déjà décisive dans cette rencontre puisque Ilyas Chouaref, après un très bon une-deux avec Nias Hefti, encore lui, donnait deux longueurs d'avance aux Sédunois quelques instants avant la pause (42e). Le FC Sion rentrait ainsi au vestiaire avec un bel avantage, acquis grâce à une parfaite gestion des temps clés d'un match. Il allait maintenant lui falloir défendre ces trois points.

De son côté, l'équipe de Mattia Croci-Torti devait tenter le tout pour le tout. Mais c'est paradoxalement au moins ou ce dernier opérait un triple changement, renforçant son attaque, que le FC Sion inscrivait le troisième. Trouvé au centre par Josias Lukembila depuis la droite, Benjamin Kololli contrôlait, puis se retournait pour armer et trouver le fond des filets d'Amir Saipi (60e). De quoi faire exploser de joie - et la voix - du speaker de Tourbillon, avant de sortir quelques secondes plus tard sous les acclamations du public. Ilyas Chouaref et Josias Lukembila l'accompagnaient, pour laisser place à Théo Berdayes, Liam Chipperfield et Théo Bouchlarhem.

Et ce dernier allait offrir à Rilind Nivokazi, auteur lui aussi d'un très bon match, le quatrième but valaisan (quatre buteurs différents!) à la 80e minute de jeu. Comme lors du début de saison 2024-2025, le FC Sion se trouve en tête du classement de Super League. À l'époque, les Valaisans avaient également gagné 4-0 à Tourbillon, face au Lausanne-Sport. Les Sédunois souhaitent toutefois voir la suite de la saison se passer différemment. Et ils en ont assurément les moyens.