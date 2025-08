Didier Tholot s'est montré heureux, pas pleinement satisfait après la victoire de son FC Sion face à Lugano Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«Les joueurs voulaient deux jours de congé, mais je n’ai rien laissé», sourit Didier Tholot après la nette victoire de son FC Sion face à Lugano (4-0). Pour le technicien français, il n'est naturellement pas l'heure de faire la fête, ou bien même de se reposer sur ses lauriers. Surtout que pour l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, il n'y a rien de spécial à remporter un match à domicile. Même si la victoire est large et face à un adversaire qui joue la Coupe d'Europe. «Je considère qu’on doit être performant à la maison. Pas forcément en mettre 4 à chaque fois à l'adversaire, mais on doit avoir des résultats. Ce n’est pas un exploit, on a fait notre job», assurait le technicien français, qui était bien sûr ravi de la prestation de son équipe face aux Tessinois. Cela d'autant plus que son équipe n'a pas encaissé pour la première fois en 2025.

«J’attendais ce premier blanchissage. On a eu ce qu’il faut avoir en foot. Tu peux être bon, mais il faut de la réussite et on l’a en ce moment. Même s'il faut la provoquer et on le fait en s'accrochant», se réjouit Didier Tholot, qui a vu son plan de jeu porter ses fruits dès la 6e minute et l'ouverture du score de Josias Lukembila, très bien servi par un ballon long de Nias Hefti. «On savait que dans la profondeur, ils sont plus en difficultés qu’en jeu placé. Derrière, on a été solides. On a changé trois fois de système durant le match, mais on a senti une équipe qui voulait jouer ensemble.»

«L'état d’esprit était très bon»

Malgré tout, rien n'a été parfait. Et le coach du FC Sion le sait bien. Et aussi beaux ont pu être les félicitations de Mattia Croci-Torti en conférence de presse («Ils n’ont pas profité des erreurs, ils sont allés chercher leurs buts. Il faut seulement dire bravo.»), ils ne lui ont pas forcément plu dans le fond. «Je remercie Mattia pour les compliments. Mais on rentre à la pause bien payé à 2-0. On a bien défendu, mais ils ont eu trois ou quatre nettes occasions. On doit être plus agressif et en bloc», analyse Didier Tholot, qui a une nouvelle fois pu compter sur un banc qui a su amener une plus-value, comme à Zurich vendredi dernier lors du premier match du championnat. «On a été solidaires. L'état d’esprit était très bon. Ceux qui ont commencé et ceux qui sont entrés ont amené un plus.»

«J’ai vu des joueurs qui ont raté, pas tout réussi, mais rien lâché, ajoute-t-il encore. On ne va pas s’enflammer, car rien n’a été parfait. Mais on envoie un signal, qu’on est sur la même lignée à domicile que la saison dernière. C'est bien pour le public de voir qu’on se bat de la première à la dernière minute.»