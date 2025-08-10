Vainqueur en Coupe d'Europe jeudi, le Lausanne-Sport a de nouveau chuté en Super League. Les Vaudois se sont inclinés face au FC Zurich ce dimanche à la Tuilière (1-2).

Olivier Custodio et le LS ont vécu une deuxième défaite de suite en championnat. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce Lausanne-Sport le savait. Quelques jours après avoir été héros en qualifications européennes, le retour à la réalité en championnat pouvait faire mal. S'ils s'étaient inclinés voilà une semaine sur la pelouse de Thoune, les Vaudois pouvaient-ils récolter des points contre le FC Zurich, trois jours après leur belle victoire face à Astana (3-1)?

Les toutes premières minutes du match ne présageaient rien de bon pour le public de la Tuilière. D'emblée, Karlo Letica a dû se mettre en avant puisque, à la suite d'un rebond chanceux, Jahnoah Markelo s'en est allé affronter le portier du LS. Attentif, ce dernier a bien fermé l'angle et a pu repousser en corner (2e).

Retour de Steven Zuber

Prévenus, les hommes de Peter Zeidler ont pourtant laissé les Zurichois s'offrir une nouvelle belle opportunité. Solide quelques instants auparavant, Letica s'est cette fois troué sur sa sortie. Umeh Emmanuel avait l'occasion, face au filet désert, d'ouvrir la marque mais c'était sans compter sur l'excellent retour de Noë Dussenne, qui n'a pas hésité à célébrer son tacle salvateur devant le Kop Sud (4e).

Par la suite, Lausannois et Zurichois ont fait jeu égal, jusqu'à l'ouverture du score. Elle est tombée en faveur des visiteurs, à la 24e minute. De retour au jeu, Steven Zuber a d'abord réalisé un joli petit pont sur Dussenne. Après avoir éliminé son vis-à-vis, l'international aux 56 sélections a tenté sa chance. Surpris par la frappe, Karlo Letica a eu toutes les peines du monde à repousser et, au rebond, Bledian Krasniqi a glissé au fond.

Le bon travail de Nathan Butler-Oyedeji

Dans la foulée, Lausanne a perdu le fil et a souri jaune, à l'image des fumigènes allumés par les supporters zurichois et, surtout, des cartons reçus par deux de ses joueurs. Le second était des plus évitables puisque, à l'entrée de la surface de réparation, Nathan Butler-Oyedeji s'est laissé tomber. Monsieur Schnyder n'a pas hésité pour avertir l'attaquant anglais (30e).

Petit à petit, Lausanne s'est ressaisi et est parvenu à égaliser. En grande partie grâce au gros travail de Butler-Oyedeji, qui a pris de vitesse la défense zurichoise avant de centrer pour Kaly Sène. Si l'ancien Bâlois s'est un peu emmêlé les pinceaux, il est parvenu, en tombant, à glisser le ballon entre les jambes d'Ilan Sauter et au fond des filets (41e).

À nouveau Steven Zuber

Après 45 minutes sous la chaleur lausannoise, les joueurs sont rentrés aux vestiaires pour une pause bien méritée. Au retour, les actions étaient toutefois un peu moins tranchantes qu'en première période. Si Butler-Oyedeji s'est retrouvé en bonne position avant l'heure de jeu, il n'est pas parvenu à rabattre suffisamment la balle (59e).

Quelques minutes plus tard, le FCZ est toutefois parvenu à reprendre les devants, à nouveau avec un Steven Zuber à l'origine de l'action. À la suite d'un corner, le centre du No 10 a trouvé Jorge Segura qui a repris d'une reprise de volée, impossible à capter pour Karlo Letica (66e). Un score qui n'allait finalement plus bouger jusqu'à la fin du match, tous les acteurs semblant à bout de force. Lausanne a eu une dernière opportunité sur corner.

Cette défaite est donc la deuxième de suite pour le LS en Super League. Que les Vaudois se rassurent: dès jeudi, ils retrouvent les qualifications de la Conference League avec un match retour à Astana, pour valider leur ticket pour le tour suivant.