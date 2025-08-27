DE
Exploit du jeune joueur Suisse
Jérôme Kym se hisse au 3e tour de l'US Open

Exploit de Jérôme Kym à l'US Open: le Suisse de 22 ans bat Brandon Nakashima en cinq sets et 4h23 de jeu. Cette qualification pour le 3e tour marque un tournant dans la carrière de Jérôme Kym, souvent freiné par des blessures.
Publié: 22:36 heures
|
Dernière mise à jour: 22:37 heures
Très belle victoire pour Jérôme Kym au 2e tour de l'US Open.
Photo: Seth Wenig
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Jérôme Kym (ATP 175) s'est qualifié pour le 3e tour de l'US Open. Le jeune Suisse de 22 ans a battu l'Américain Brandon Nakashima (ATP 31) en cinq sets, 4-6 7-6 (7/2) 7-5 3-6 7-6 (10/8), et 4h23.

Pour le premier match en cinq sets de sa carrière, Jérôme Kym a démontré de grandes qualités nerveuses et morales. Il n'a pas été impressionné par l'importance de l'enjeu tout au long d'un match à rebondissements.

Dans le cinquième set, il lui a manqué deux points à 5-4 sur service de Brandon Nakashima. Il a négocié le jeu décisif un peu mieux que son adversaire, faisant toujours la course en tête.

Taylor Fritz au prochain tour?

Souvent stoppé par des blessures, Jérôme Kym va effectuer un bond dans la hiérarchie après ce deuxième succès dans le tableau principal. Son compte en banque va pour sa part s'enrichir d'au moins 237'000 dollars, ce qui est toujours bon à prendre.

Au prochain tour, Jérôme Kym sera opposé à l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) ou au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 353).

