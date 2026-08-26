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Il profite d'une blessure
Stan Wawrinka pourra finalement participer au dernier US Open de sa carrière

Stan Wawrinka (ATP 127) a finalement reçu une invitation pour disputer l'US Open! Le Vaudois pourra donc participer à ce qui sera le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, lui qui avait remporté le tournoi voici dix ans, en 2016.
Publié: il y a 53 minutes
Stan Wawrinka aura droit à un dernier match à New York. Ouf!
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Stan Wawrinka (ATP 127) a finalement reçu une invitation pour disputer l'US Open. Le vétéran vaudois a bénéficié du retrait sur blessure de l'Américain Patrick Kympson (ATP 116).

Stan Wawrinka (41 ans) pourra donc participer à ce qui sera le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Le Suisse avait remporté le tournoi voici dix ans, en 2016. Il rangera sa raquette au terme de la saison.

«Je suis incroyablement excité d'accepter une wild card pour l'US Open 2026. Je me réjouis de jouer une fois encore devant les fans à New York», a réagi le Suisse sur le site des organisateurs.

Le Vaudois a gagné trois titres en Grand Chelem. Outre son triomphe à New York, il s'était aussi imposé à l'Open d'Australie en 2014 et à Roland-Garros l'année suivante. Il a au total fêté 16 victoires dans des tournois ATP et a été couronné champion olympique en double à Londres en 2008 avec Roger Federer, avec qui il a également gagné la Coupe Davis en 2014.

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