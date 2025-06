Le duo formé par Belinda Bencic et Alexander Zverev fait partie des nombreuses équipes de haut niveau engagées dans le tournoi de double mixte de l’US Open. Les stars sont attirées par un prix exceptionnel et un format de jeu entièrement repensé.

Une méga prime et un nouveau mode de jeu mixte

1/6 Alexander Zverev (2e à partir de la gauche) et Belinda Bencic (2e à partir de la droite) joueront en équipe lors de la compétition mixte de l'US Open. Photo: DUKAS

Julian Sigrist

La star du tennis Belinda Bencic (28 ans) ne disputera pas seulement le simple à l’US Open, prévu entre août et septembre. La joueuse originaire de Suisse orientale participera également au double mixte, aux côtés d’Alexander Zverev (28 ans), actuellement troisième au classement mondial.

Et les deux champions olympiques en simple des Jeux de Tokyo 2021 seront loin d’être le seul duo de prestige à fouler les courts de Flushing Meadows. Chez les femmes comme chez les hommes, neuf des dix meilleurs joueuses et joueurs du monde seront de la partie.

«L’enthousiasme est immense»

Parmi les autres paires annoncées, on retrouvera le numéro un mondial Jannik Sinner (23 ans) associé à Emma Navarro (24 ans, 9e mondiale), Carlos Alcaraz (22 ans, n°2 mondial) aux côtés de la lauréate de l'US Open 2021, Emma Raducanu (22 ans, 43e), ou encore Grigor Dimitrov (34 ans, 19e mondial) avec Aryna Sabalenka (27 ans), actuelle numéro un mondiale. On pourra également suivre un duo très complice en dehors du terrain: Stefanos Tsitsipas (26 ans, 26e mondial) jouera avec sa compagne Paula Badosa (27 ans, 10e mondiale).

La Fédération américaine de tennis (USTA) semble avoir atteint son objectif. «Dès les premières discussions sur la manière de repenser et valoriser le double mixte à l’US Open, nous voulions rassembler les meilleurs joueurs et joueuses du monde pour qu’ils s’affrontent en équipes mixtes», explique Lew Sherr, président-directeur général de l’USTA. «Quand on voit les duos déjà inscrits, l’enthousiasme est immense».

Un format totalement repensé

La réforme repose sur un format de compétition entièrement revu. Le montant du prix à la clé en témoigne: le duo vainqueur repartira avec un million de dollars – soit cinq fois plus qu’en 2024.

Autre nouveauté: le double mixte ne se tiendra plus en parallèle du tournoi principal, mais les 19 et 20 août, soit pendant la semaine de qualifications et avant le début officiel de l’US Open (prévu du 23 août au 7 septembre).

Le format de jeu a également été modifié. Seuls 16 duos seront en lice (contre 32 auparavant). Les sets se joueront en quatre jeux gagnants, au lieu de six. En cas d’égalité à un set partout, un super tie-break en dix points départagera les équipes. Par ailleurs, la règle de l’avantage a été supprimée: à égalité, le point suivant décidera directement de l’issue du jeu.