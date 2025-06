Blick Sport

C'est une affaire sombre qui est en train d'être mis en lumière du côté de la République tchèque. Les médias «Blesk» et «Sport.cz» ont dévoilé les pratiques plus que douteuses de Filip Smejkal, entraîneur chez les juniors du SK Prostejov 1913. Une lettre ouverte des parents des joueurs a été envoyée au club, au conseil municipal, au maire de la ville et à la Fédération tchèque de hockey sur glace. Son contenu: le comportement inacceptable du coach.

Celui-ci aurait à de nombreuses reprises des messages obscènes aux mères de certains de ses joueurs, dans le genre: «Je t'attacherai» ou «Tes lèvres, tes yeux, ton physique, tout. Je te baiserai dans les vestiaires.» Parfois, ces messages étaient accompagnés d'une photo de son pénis en érection.

«Ce sont des mensonges»

«Le travail de M. Smejkal consiste à écrire aux mères de nos enfants, et si la mère en question se laisse séduire par la conversation, son enfant s'en portera mieux que les autres», peut-on lire dans la lettre, que retranscrit le média «Blesk».

Selon les parents, les mères qui répondaient favorablement aux tentatives de flirt voyaient leurs enfants être promus en première ligne ou bénéficier de davantage de temps de jeu. Si elles refusaient, leurs fils étaient ignorés durant toute la séance d'entraînement suivante.

Dans un premier temps, le club de Prostejov a tenté de balayer l'affaire. «Je pense que notre club n'est absolument pas ébranlé par un quelconque scandale. Et si quelqu'un envoie des plaintes et des dénonciations anonymes quelque part, ce qui, soit dit en passant, me concerne également, il en sera tenu responsable. Ce sont des mensonges», répondait Martina Markova, responsable du mouvement juniors du club. Depuis, elle et la formation ont fait marche arrière. Filip Smejkal a été licencié. «Nous attendons simplement que toute l'affaire soit examinée. Nous respectons la présomption d'innocence», a déclaré Martina Markova à «Blesk».