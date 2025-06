L'espoir n'a duré qu'un quart pour la Suisse

À l'image d'Evita Herminjard, les Suissesses ont buté sur la Grèce. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

On promettait l'enfer dans les gradins de ce Stade de la Paix et de l'Amitié pour la Suisse. Avec 15'000 billets écoulés, il était logique de penser que la salle grecque allait faire le plein pour l'entrée en lice du pays hôte. Sauf qu'une partie des spectateurs n'ont pas daigné à faire le déplacement à l'est du Pirée pour encourager leur équipe. Au final, 6895 personnes ont été annoncées par le speaker.

Ainsi, si les Suissesses avaient le droit d'être impressionnées par le décor et le public, cela ne devait pas les effrayer – malgré les tambours en ouverture et l'immense drapeau floqué «Hellas 1» descendu des tribunes. Sur le parquet, tout a pourtant très mal commencé pour Evita Herminjard et Cie. Après moins de quatre minutes, elles étaient déjà menées 11-2 et des mouvements faciles, comme ce lay-up d'Indira Vilolo, terminait sa course à côté.

Une très belle réaction

La Suisse était-elle déjà au bord du gouffre? Pas vraiment puisqu'elle a réussi à rapidement réagir et à recoller au score. Mieux, la troupe de François Gomez est passée devant la Grèce avant la sirène des 10 minutes (16-17). De quoi jeter un bon froid dans la salle de l'Olympiakos. Après un quart, les deux équipes étaient dos à dos (19-19).

Les faibles «Hopp Suisse» descendant venant des proches d'Evita Herminjard n'ont pas sauvé les joueuses dans ce deuxième quart. En même temps, débuter une période avec un partiel de 7-0 est rarement une bonne idée. Rapidement, les Grecques se sont envolées, notamment grâce à une Eleni Bosgana en feu, qui a inscrit trois tirs primés en l'espace de cinq minutes. La dernière possession suisse de cette première mi-temps était à l'image de ce deuxième quart, Indira Vilolo perdant à deux reprises la balle. Avec un score de 46-32 à la pause, il aurait fallu un miracle pour que la Suisse décroche une victoire pour ce premier match.

De l'exploit au miracle

Phénomène qui n'a donc pas eu lieu. Petit à petit, l'écart grandissait dans cette rencontre, en faveur des Grecques tout au long du troisième quart. Si les Suissesses ont eu de la peine à répondre, on peut noter le magnifique block de Lana Wenger à la 28e minute. Dans la foulée, un trois points grec réveillait la foule. Après trois périodes, l'avantage était passé à 20 unités (64-44).

Le dernier quart était principalement du remplissage pour la Grèce qui n'avait «qu'à» gérer son avance. La Suisse a toutefois prouvé qu'elle allait se battre jusqu'à la dernière seconde et ne s'est pas laissé abattre dans ce quatrième acte – les Grecques ne creusant (presque) plus l'écart. Mais le mal était déjà fait et Nancy Fora et ses coéquipières se sont logiquement inclinées pour ce premier match.

Si exploit il fallait pour se qualifier pour les quarts de finale de cet Eurobasket, c'est désormais un miracle dont les Suissesses auront besoin. Elles devront battre la Turquie et/ou la France, qui ont fait forte impression en ouverture de tournoi plus tôt dans la journée. Si les Tricolores se sont imposées sur le fil, leurs adversaires ont clairement montré qu'il fallait compter sur elles dans cet Euro. La Suisse est prévenue. Mais pas le temps de tergiverser, puisque la rencontre a lieu ce jeudi (16h30).