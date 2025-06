La France s'est imposée dans les derniers instants. Photo: AFP

Matthias Davet Journaliste Blick

Si les 15'000 places du Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée n'ont de loin pas fait le plein pour ce match d'ouverture de l'Eurobasket, les délégations de supporters français et turcs ont au moins pu observer un affrontement plein de suspense entre leurs deux nations. Pourtant ultra-favorite de ce groupe de la Suisse, la France a eu toutes les peines du monde à s'extirper de l'étau des Turques et a pris le dessus dans les dernières secondes du match.

D'emblée, les protégées d'Ekrem Memnun – botte au pied droit pour coacher dans cet Euro – ont pressé les Françaises. En menant 5-0 après 47 secondes de jeu, elles se sont clairement mis dans de bonnes conditions pour aborder cette rencontre. De son côté, la France avait toutes les peines du monde à trouver la faille. Ce n'est pas un hasard si dans le premier quart, les Tricolores n'ont pris qu'à deux reprises l'avantage.

C'est quand même une fois de plus que dans le deuxième quart puisque la Turquie a continué sa marche en avant, au grand dam des Françaises. Dans la raquette, la grande (2m04) Teaira McCowan a fait un mal fou aux intérieures des Bleues. L'Américano-Turque, troisième choix de la draft de WNBA 2019, a inscrit 12 points en première mi-temps. Menée de huit longueurs à la pause, la France devait montrer un autre visage par la suite (44-36).

Solides, la Turquie est parvenue à conserver un net avantage avant le dernier quart (54-48). Sauf que celui-ci n'a fait que de s'amenuiser au fil des possessions et il n'était plus que de deux points à cinq minutes du buzzer final. À 2'30, elles sont même parvenues à prendre les devants grâce à un magnifique tir primé de Migna Toure (64-65). Celui de Valeriane Ayayi à 38 secondes de la fin du match valait aussi le détour (67-71).

Les Françaises ont réussi à conserver leur avance jusqu'à la fin du match et sur le buzzer, Alperi Onar n'a pas concrétisé son tir à trois points. Si la France ne s'est pas totalement rassurée, elle devra élever son niveau de jeu dans cette compétition.