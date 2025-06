Ça chauffe entre Dan Ndoye et Naples

Ça chauffe entre Dan Ndoye et Naples

Dan Ndoye se rapproche de Naples. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Dan Ndoye se rapproche de Naples. Selon plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Nicolò Schira, les représentants de l’ailier suisse ont rencontré les dirigeants napolitains à Rome en début de semaine. Résultat: un accord contractuel est quasiment finalisé, avec un engagement qui porterait jusqu’en 2030 et un salaire de trois millions d’euros par saison.

Reste désormais à s’entendre avec Bologne, qui exige au moins 40 millions d’euros pour libérer son joueur. Le montant est d’autant plus élevé que le FC Bâle, où Ndoye a évolué entre 2021 et 2023, détient 15% sur la revente. Naples, récemment sacré champion d’Italie, ne semble pas refroidi par l’addition. Antonio Conte, nommé à la tête du club à l'été 2024, a personnellement validé le profil du Vaudois, qu’il considère comme un renfort clé pour occuper les ailes de son dispositif.

Le Vaudois est en grande forme

Ndoye sort d’une saison aboutie à Bologne, avec 9 buts et 6 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Avec l'équipe de Suisse, le Vaudois a inscrit deux buts début juin face au Mexique et aux États-Unis. Son profil explosif et discipliné correspond parfaitement à ce que Conte attend d’un ailier: volume, vitesse, repli défensif.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Naples anticipe aussi le départ définitif de Victor Osimhen, dont l’avenir semble scellé loin du Vésuve. Un échange XXL avec Liverpool, impliquant Darwin Núñez et Federico Chiesa, est même évoqué par la presse britannique. Dans ce contexte, Ndoye pourrait incarner le premier visage du nouveau projet offensif napolitain. Si les négociations aboutissent rapidement, l'international suisse pourrait rapidement débarquer dans le Sud de l’Italie.