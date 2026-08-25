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Associée à Flavio Cobolli
Belinda Bencic passe un tour en double mixte à l'US Open

La Suissesse Belinda Bencic et l’Italien Flavio Cobolli brillent à l’US Open, éliminant Townsend/Zverev 4-2 4-2 pour accéder aux quarts du double mixte.
Publié: il y a 15 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Une belle victoire pour Belinda Bencic.
Photo: IMAGO/Icon Sportswire
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ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic a franchi le premier tour en double mixte à l’US Open. Associée à l’Italien Flavio Cobolli (ATP 6), la Suissesse a battu le duo américano-allemand Taylor Townsend/Alexander Zverev 4-2 4-2.

La paire helvético-italienne est donc qualifiée pour les quarts de finale.

Le double mixte, qui se déroule sur trois jours et a été introduite sous cette forme à New York l’an dernier, réunit de nombreuses stars. Serena Williams est notamment de la partie, au côté de Carlos Alcaraz. La paire pourrait d'ailleurs rencontrer Bencic/Cobolli au tour suivant.

Le duo Aryna Sabalenka/Novak Djokovic est lui déjà éliminé.

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