La Suissesse Belinda Bencic et l’Italien Flavio Cobolli brillent à l’US Open, éliminant Townsend/Zverev 4-2 4-2 pour accéder aux quarts du double mixte.

Belinda Bencic passe un tour en double mixte à l'US Open

Belinda Bencic passe un tour en double mixte à l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse

Belinda Bencic a franchi le premier tour en double mixte à l’US Open. Associée à l’Italien Flavio Cobolli (ATP 6), la Suissesse a battu le duo américano-allemand Taylor Townsend/Alexander Zverev 4-2 4-2.

La paire helvético-italienne est donc qualifiée pour les quarts de finale.

Le double mixte, qui se déroule sur trois jours et a été introduite sous cette forme à New York l’an dernier, réunit de nombreuses stars. Serena Williams est notamment de la partie, au côté de Carlos Alcaraz. La paire pourrait d'ailleurs rencontrer Bencic/Cobolli au tour suivant.

Le duo Aryna Sabalenka/Novak Djokovic est lui déjà éliminé.