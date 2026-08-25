Belinda Bencic passe un tour en double mixte à l'US Open

ATS Agence télégraphique suisse
Belinda Bencic a franchi le premier tour en double mixte à l’US Open. Associée à l’Italien Flavio Cobolli (ATP 6), la Suissesse a battu le duo américano-allemand Taylor Townsend/Alexander Zverev 4-2 4-2.
La paire helvético-italienne est donc qualifiée pour les quarts de finale.
Le double mixte, qui se déroule sur trois jours et a été introduite sous cette forme à New York l’an dernier, réunit de nombreuses stars. Serena Williams est notamment de la partie, au côté de Carlos Alcaraz. La paire pourrait d'ailleurs rencontrer Bencic/Cobolli au tour suivant.
Le duo Aryna Sabalenka/Novak Djokovic est lui déjà éliminé.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.