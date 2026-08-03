La nouvelle coiffure de Carlos Alcaraz divise ses fans

Actuellement, Carlos Alcaraz est absent du circuit ATP pour cause de blessure. L'Espagnol surprend par contre ses fans avec une nouvelle coiffure.

Ramona Bieri

Depuis la mi-avril, Carlos Alcaraz n'a plus disputé le moindre match sur le circuit ATP. Le numéro 3 mondial souffre d'une blessure au poignet. La date de son retour reste incertaine. L'Espagnol a néanmoins eu récemment une raison de se réjouir. En effet, ses compatriotes sont devenus champions du monde de football.

Carlos Alcaraz était présent en direct dans le stade lors de la victoire en finale contre l'Argentine. C'est ce que l'on peut voir dans sa rétrospective du mois de juillet sur Instagram. Mais ce ne sont pas les photos de liesse prises dans le stade de football qui ont particulièrement attiré l’attention de ses fans. En effet, le tennisman est passé chez le coiffeur. Au lieu d’une chevelure un peu plus longue, il arbore désormais des tresses, qui sont légèrement plus longues dans la nuque.

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Alcaraz présente sa nouvelle coiffure non seulement avec un selfie pris dans un miroir, mais aussi avec une courte vidéo prise de profil et un cliché vu de dos. Les réactions de ses fans ne se font pas attendre. À en juger par les commentaires, leurs avis sont très partagés.

De «Superbe coiffure» à «Oh non!»

Certains aiment tellement cette coiffure qu’ils se contentent de laisser des emojis en forme de flammes ou de petits cœurs. «Ça te va à ravir», affirme sans détour un fan. Un autre ajoute: «C’est ta meilleure coiffure jusqu’à présent.» Mais comme pour tout, les goûts divergent. «Oh non! Je l'adore, mais je déteste cette coiffure», écrit un autre fan, loin d'être enthousiasmé par ce nouveau look. «Carlos, ne refais jamais ça», peut-on lire, tout comme «Non! Pas de tresses dans tes cheveux! Ne ressemble pas à un rappeur!» ou «C'est un non pour les tresses.»

C’est sans doute un autre abonné qui résume le mieux la situation en déclarant de manière lapidaire: «La coiffure inattendue de l’été.» Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’Alcaraz surprend avec une nouvelle coiffure. En août dernier, il arborait une coupe extrêmement courte à l’US Open, puis il s’est décoloré les cheveux peu après.

Reste à voir si Alcaraz fera son retour au jeu avec cette fantaisie. Car même si les fans sont divisés sur la question de la coiffure, ils sont d’accord sur un point: ils espèrent un retour rapide d’Alcaraz sur le circuit.