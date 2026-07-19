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Membres de la famille royale, stars du sport, acteurs
De nombreuses stars assistent à la finale de la Coupe du monde

La finale de la Coupe du monde, l'événement sportif de l'année, attire non seulement les fans de football, mais aussi de nombreuses célébrités. Parmi elles, on trouve des sportifs, des acteurs, mais aussi des membres de la famille royale espagnole.
Publié: 19.07.2026 à 22:46 heures
|
Dernière mise à jour: 19.07.2026 à 22:53 heures
1/41
Post Malone est présent à New York.
Photo: IMAGO/ANP
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Cédric Heeb

La finale de la Coupe du monde n'est pas seulement le plus grand match de football de la planète, mais aussi un rendez-vous incontournable pour de nombreuses célébrités issues de tous les horizons. On y retrouve ainsi les acteurs Kevin Hart (notamment dans «Jumanji»), Javier Bardem (notamment dans «James Bond 007: Skyfall») ou encore Tom Cruise (notamment dans «Mission Impossible»). Ce dernier, vêtu d'un maillot de l'Espagne, ne laisse planer aucun doute quant à l'équipe qu'il soutient.

Mais de nombreuses stars du monde sportif sont également présentes, notamment du basket-ball: Tyrese Haliburton, James Harden ou encore Victor Wembanyama font honneur à l'événement. Des joueurs de football américain sont également présents, ainsi que les grandes figures du ski Lindsay Vonn, Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin, ou encore des personnalités du monde des affaires telles que Michael Rubin. Il est PDG de la société Fanatics, dont fait partie Topps et qui, à partir de la Coupe du monde 2034, remplacera définitivement Panini en tant que distributeur d’autocollants.

Enfin, la famille royale espagnole est également présente dans les tribunes. Le roi Felipe, la reine Leticia et leurs filles Leonor et Sofia croisent les doigts pour que la «Furia Roja» brandisse la Coupe du monde pour la deuxième fois. C’est également ce qu’espèrent Sergio Ramos, Xavi, Andrés Iniesta et Jesús Navas, qui ont remporté le premier titre des Ibériques en 2010.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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