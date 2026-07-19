La finale de la Coupe du monde, l'événement sportif de l'année, attire non seulement les fans de football, mais aussi de nombreuses célébrités. Parmi elles, on trouve des sportifs, des acteurs, mais aussi des membres de la famille royale espagnole.

Cédric Heeb

La finale de la Coupe du monde n'est pas seulement le plus grand match de football de la planète, mais aussi un rendez-vous incontournable pour de nombreuses célébrités issues de tous les horizons. On y retrouve ainsi les acteurs Kevin Hart (notamment dans «Jumanji»), Javier Bardem (notamment dans «James Bond 007: Skyfall») ou encore Tom Cruise (notamment dans «Mission Impossible»). Ce dernier, vêtu d'un maillot de l'Espagne, ne laisse planer aucun doute quant à l'équipe qu'il soutient.

Mais de nombreuses stars du monde sportif sont également présentes, notamment du basket-ball: Tyrese Haliburton, James Harden ou encore Victor Wembanyama font honneur à l'événement. Des joueurs de football américain sont également présents, ainsi que les grandes figures du ski Lindsay Vonn, Aleksander Aamodt Kilde et Mikaela Shiffrin, ou encore des personnalités du monde des affaires telles que Michael Rubin. Il est PDG de la société Fanatics, dont fait partie Topps et qui, à partir de la Coupe du monde 2034, remplacera définitivement Panini en tant que distributeur d’autocollants.

Enfin, la famille royale espagnole est également présente dans les tribunes. Le roi Felipe, la reine Leticia et leurs filles Leonor et Sofia croisent les doigts pour que la «Furia Roja» brandisse la Coupe du monde pour la deuxième fois. C’est également ce qu’espèrent Sergio Ramos, Xavi, Andrés Iniesta et Jesús Navas, qui ont remporté le premier titre des Ibériques en 2010.