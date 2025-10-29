DE
FR

Succès en trois sets
Viktorija Golubic en quart de finale à Jiujiang

Viktorija Golubic (WTA 53) s'est qualifiée au forceps pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu la Russe Elena Pridankina (WTA 205) en trois sets, 6-0 4-6 7-5.
Publié: 11:58 heures
Partager
Écouter
Une victoire difficile pour Viktorija Golubic.
Photo: Seth Wenig
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Il a fallu 2h42 de bataille à la Suissesse pour l'emporter au terme d'une rencontre à rebondissements. Après avoir survolé la manche initiale, Viktorija Golubic a un peu perdu le fil, ce qui a permis à son adversaire de revenir à une manche partout.

Le set décisif a été indécis jusqu'au bout. La Zurichoise a pris l'avantage 3-1, avant de céder quatre jeux consécutifs. Mais elle a su ensuite réagir pour à son tour enchaîner quatre jeux gagnés et remporter le match.

Plus sur le sport
Vincent Sierro au cœur d'une altercation en Arabie Saoudite
Avec vidéo
Huitième de finale agité
Vincent Sierro au cœur d'une altercation en Arabie Saoudite
Smilla Vallotto: «J'avais un bon feeling, j'ai tiré»
Interview
Quel coup de canon!
Smilla Vallotto: «J'avais un bon feeling, j'ai tiré»

Troisième quart en 2025

Viktorija Golubic a été en délicatesse avec son service puisqu'elle a concédé au total 26 balles de break. Mais son adversaire n'en a converti que trois. Pour sa part, la Suissesse a réalisé le break à cinq reprises, sur douze occasions.

Tenante du titre à Jiujiang et tête de série no 2, Golubic disputera un troisième quart de finale en 2025 après Cleveland en août et Osaka voici deux semaines. Elle aura comme prochaine adversaire la Kazakhe Julia Putintseva (WTA 75) ou la Chinoise Zheng Wushuang (WTA 309).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus