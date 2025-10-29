Vincent Sierro s'en prend à un coéquipier et ça dégénère

Tensions en Arabie saoudite. Vincent Sierro s’est retrouvé au cœur d’une altercation lors du huitième de finale de la King’s Cup entre Al-Shabab et Al-Zulfi, marqué par des expulsions et des jets d’objets.

1/2 Vincent Sierro (gauche) a un sérieux mot à dire à son coéquipier Nawaf Al-Gulaymish. Photo: Screenshot X

Cédric Heeb

Que s’est-il passé? Lors du huitième de finale de la King’s Cup, la coupe nationale d’Arabie saoudite, entre Al-Shabab et Al-Zulfi, l’équipe locale mène 1 à 0 en fin de match. Et les nerfs lâchent. De violents affrontements éclatent sur le terrain. Au milieu de la confusion: Vincent Sierro, international suisse.

Les faits. À la 84e minute, le Valaisan de 30 ans, arrivé à Al-Shabab cet été, provoque une scène houleuse. Après une occasion d’égalisation d’Al-Zulfi, Sierro s’en prend à son jeune coéquipier Nawaf Al-Gulaymish (20 ans), visiblement mécontent de son repli défensif. Des partenaires et même un adversaire interviennent pour séparer les deux hommes.

Foule en furie et jets de gobelets

Dans le temps additionnel, la situation dégénère complètement. Les joueurs des deux camps s’affrontent à plusieurs reprises, et chaque accalmie laisse place à une nouvelle échauffourée. Depuis les tribunes, des gobelets volent sur la pelouse. Yannick Carrasco (32 ans), capitaine d’Al-Shabab et auteur de l’unique but de la rencontre, brandit même un morceau de glace lancé depuis le public.

Conséquence directe: Abdulrahman Al-Hajri (29 ans, Al-Zulfi) et Mohammed Harbush (22 ans, Al-Shabab) sont expulsés pour comportement violent. Malgré le chaos, Al-Shabab s’impose et file en quarts de finale. Dans l’autre choc des huitièmes, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (40 ans) s’est incliné 2-1 face à Al-Ittihad.