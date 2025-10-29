Didier Tholot: «Les joueurs ont pris leurs responsabilités»

Sion a retrouvé le chemin des filets à domicile face à Saint-Gall mardi (3-2). «Les nouveaux ont amené de la fraîcheur», salue Didier Tholot, satisfait de la réaction de son équipe et du visage collectif affiché à Tourbillon.

Didier Tholot et le FC Sion se sont imposés ce mardi à Tourbillon face à Saint-Gall Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Dernière action du match, 94e minute, Théo Bouchlarhem obtient une faute importante dans le camp saint-gallois, alors que le FC Sion ne menait plus que d'un but. Didier Tholot se retourne vers son directeur sportif Barthélémy Constantin et pousse un grand «ouf» de soulagement. Ne pas gagner aurait en effet été dommageable pour des Sédunois qui ont pratiquement tout fait juste ce mardi à Tourbillon.

«C'est une victoire importante», réagit le coach valaisan après la rencontre, heureux d'avoir enfin pu refaire trembler les filets à domicile après quatre matches de disette. Celle-ci aura duré 377 minutes exactement et a pris fin sur un penalty d'Ali Kabacalman. Une action d'autant plus importante que les Brodeurs avaient ouvert la marque quelques minutes plus tôt, sur penalty également, à la suite d'une faute évitable de Kreshnik Hajrizi sur Alessandro Vogt. «La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas trop le temps de cogiter. Après, on était bien en place tactiquement, on savait ce qu'on devait faire, donc je pense que ça a aussi joué un rôle», commente le capitaine valaisan, heureux de pouvoir mettre de côté les questions liées à Tourbillon.

Belles prestations de Chipperfield et de Berdayes

«Comme je l'ai dit il y a deux jours, on savait que ça allait tourner en notre faveur, se réjouit Ali Kabacalman. Ce n'était pas une question de domicile ou d'extérieur, c'était une question un peu de malchance. Parce que sur les deux derniers matches à la maison, on a eu des opportunités de marquer, de gagner. Aujourd'hui, on est contents, on termine avec les trois points.»

De son côté, Didier Tholot, qui a innové en changeant tactiquement, passant en 4-4-2 losange, s'est montré particulièrement heureux de l'attitude affichée par ses joueurs. «Je les ai sentis tout de suite prêts. On a fait un bon début de match, on a été agressifs. Il y avait également de la fraîcheur. Les nouveaux (ndlr: Liam Chipperfield et Théo Berdayes, peu titularisés ces dernières semaines) ont amené cet état d’esprit. On est là pour faire des choix, mais les responsabilités, ce sont les joueurs qui doivent les prendre et ils les ont prises ce soir», félicite le Bordelais, qui a ensuite vu son équipe gérer la deuxième mi-temps sans grosses difficultés jusqu'à la 89e et la réduction du score saint-galloise.

«Une faute bête, inutile»

La première période était-elle la meilleure mi-temps de la saison du FC Sion jusqu'ici? «Je m’en fous, répond sans détours Didier Tholot. Je sors de Tourbillon avec une victoire et c'est ce qui m’importe le plus. Je prône un football dans lequel il faut être performant à la maison. On l’était les deux premières saisons et pas celle-ci. Pour nos supporters, pour tout le monde, c'est important.»

Seul regret pour le staff sédunois, hormis le but encaissé en fin de match qui a «empêché de finir sereinement»: le carton jaune reçu par Kreshnik Hajrizi pour un accrochage avec Lukas Görtler à la 52e, alors que Sion menait 3-1. «C’est un carton bête, inutile. Tu dois être plus malin», peste l'entraîneur valaisan qui ne pourra pas compter sur l'international kosovar pour le déplacement compliqué de samedi à Thoune (18h). D'ailleurs, à la Stockhorn Arena aussi, les Valaisans devront prendre leur revanche.