Ludovic Magnin face à une semaine de vérité?

Après la claque reçue par le Lausanne-Sport, l'entraîneur du FCB Ludovic Magnin (46 ans) exige une réaction de son équipe lors du «Klassiker» contre le FCZ. Il ne s'inquiète pas encore pour son poste.

Ludovic Magnin reste convaincu de sa voie. Photo: Pius Koller

Lucas Werder

C’est un adversaire particulier que Ludovic Magnin (46 ans) retrouvera mercredi soir avec le FC Bâle. Au FC Zurich, le Lausannois n’a pas seulement mis un terme à sa carrière professionnelle, il y a aussi effectué ses premiers pas d’entraîneur. Pendant trois ans et demi, Ludovic Magnin a dirigé les Zurichois depuis la ligne de touche et remporté la Coupe de Suisse avec le FCZ en 2018.

Mais après la claque 1-5 infligée par Lausanne, Ludovic Magnin n’a pas le temps de se replonger dans ses souvenirs. «Après une performance aussi inacceptable, peu importe qui sera le prochain adversaire», estime l’entraîneur du FCB.

Ludovic Magnin affrronte ce mercredi son ancien club, le FC Zurich, qu'il a notamment dirigé en pleine pandémie. Photo: keystone-sda.ch

Les tâches qui attendent Bâle au cours des deux prochaines semaines sont tout sauf simples. Après le «Klassiker» contre Zurich, le FCB se rendra dimanche à Berne, où il n’a plus gagné depuis mai 2016. Ensuite, pour la troisième semaine anglaise consécutive, le club affrontera Bucarest à domicile sur la scène européenne, avant de recevoir Lugano en championnat.

«Peu importe le nombre de points, j'ai toujours suivi ma ligne de conduite»

Ludovic Magnin reste solidement installé sur le banc, malgré quatre revers en dix matchs de championnat. Même en cas de nouvelle série de défaites, un licenciement avant la prochaine trêve internationale paraît pratiquement exclu, compte tenu d’un calendrier particulièrement chargé. L’entraîneur bâlois sait toutefois que la situation peut évoluer rapidement. «Dans le football, il y a toujours des hauts et des bas. Comme dans la vie, les choses peuvent parfois devenir inconfortables, mais aussi parfois exceptionnelles», déclare-t-il.

Pour autant, il ne s’inquiète pas outre mesure pour son poste. «Parfois, je dois un peu sourire», confie-t-il. «Si nous avions gagné à Lausanne, nous aurions maintenant 21 points au compteur et tout serait rose au club. Maintenant, nous avons fait un faux pas et tout serait mauvais?»

Ce qui le rend confiant, c’est l’attitude de son équipe – à l’exception des matchs à Lugano et à Lausanne. Les statistiques montrent d’ailleurs que le FCB est sur la bonne voie. «Lorsque j’étais à Lausanne, il m’est arrivé de manquer de points en début de saison. Mais j’ai toujours suivi ma ligne de conduite et je sais évaluer correctement les impressions et l’ambiance dans le vestiaire. Et celle-ci reste bonne», affirme Ludovic Magnin avec assurance.

Il préfère ne pas cibler de joueurs

Il est tout à fait compréhensible que des critiques émergent après une défaite 5-1 à Lausanne. «Nous sommes tous d’accord pour dire que c’était une performance inacceptable. Mais cela peut arriver, même si on ne le souhaite jamais», a déclaré l’entraîneur du FCB. Dimanche soir, il a déjà analysé le match en détail avant de s’adresser à ses joueurs le lendemain. Ludovic Magnin a volontairement renoncé à mener des entretiens individuels après l’humiliation vaudoise.

«Après une telle performance, il serait difficile de cibler certains joueurs en particulier. Seuls trois ou quatre ont été performants», a-t-il expliqué. En principe, il est pourtant adepte des discussions en tête-à-tête. Mais cette fois, il a jugé essentiel d’aborder les choses collectivement.

La devise de Ludovic Magnin avant cette semaine décisive est donc claire: «Nous avons maintenant deux matchs dans lesquels nous devons apporter la bonne réponse». Le premier aura lieu mercredi face à son ancien club, le FCZ.