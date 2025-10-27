Ludovic Magnin a encaissé son plus gros échec en tant qu'entraîneur du FC Bâle lors du match à Lausanne (5-1). Le Vaudois ne veut pas céder à la panique, mais il estime néanmoins que quelque chose doit changer de toute urgence.

Ludovic Magnin a raté son retour à Lausanne. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Ludovic Magnin, le FC Bâle s'est incliné 5-1 à Lausanne. Comment cela peut-il arriver?

Je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Nous commettons actuellement de graves erreurs individuelles. Au final, c'est une victoire méritée pour Lausanne, même de cette ampleur. Ce résultat fait évidemment mal et suscite des discussions.

Comme contre Lyon, une erreur grossière dans la construction du jeu conduit au 0-1 d'emblée.

Les gens viennent au stade à Bâle parce qu'ils veulent voir une équipe dominante avec la possession du ballon. C'est notre ADN. Nous savions que cela pouvait être risqué face au pressing de Lausanne. Mais que nous soyons ainsi à couteaux tirés… La première perte de balle se fait sans pression, il n'y a pas d'adversaire dans les dix mètres carrés. Et nous jouons le ballon dans le pied de l'attaquant. Une fois, je l'accepte. Mais là, nous avons commis deux grosses fautes en trois jours. Nous devons revoir notre copie.

Avez-vous une explication pour ces erreurs?

C'est une question de mental. Nous devons apprendre rapidement à jouer au football tous les trois jours. C'est la différence avec les équipes des cinq grands championnats qui disputent 60 matches chaque année.

La charge physique supplémentaire due à la compétition européenne n'a rien à voir avec cela?

Non, cette excuse est une foutaise absolue. Les joueurs savent eux-mêmes que cela n'a rien à voir. Nous sommes en très bonne forme physique et c'est une chance pour nous de pouvoir enchaîner les matches. Aucun joueur ne va s'en plaindre. Il s'agit de la tête, dans laquelle il ne faut pas perdre le focus malgré le nombre de rencontres.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs pendant la pause?

Vous préférez ne pas le savoir (sourire). Non, j'ai lancé un appel à mes joueurs avec des mots politiquement corrects.

Lesquels?

À la pause, le score était de 0-3. En deuxième mi-temps, c'est une question de caractère. Si nous marquons rapidement 1-3, nous avons encore une chance de prendre des points. Mais juste après la pause, nous encaissons le 0-4. C'est ce qui m'a le plus dérangé. J'aurais souhaité une réaction. Elle n'a pas eu lieu. Maintenant, je veux la voir mercredi contre Zurich.

Votre équipe a-t-elle un problème de caractère?

Non, l'équipe a réussi à montrer du caractère jusqu'à présent. Nous avons gagné les matches difficiles à Thoune et à Sion. Il n'y a qu'à Lugano que nous avons très mal joué.

Mais après un 1-5, il y aura quand même des remontrances, n'est-ce pas?

Nous n'en sommes pas encore au point où je dois prendre de telles mesures. Je dois le dire clairement. Jusqu'à présent, l'équipe a montré plus de choses positives que négatives cette saison. Je ne vais pas devenir alarmiste parce que nous venons d'enregistrer une très mauvaise performance. Nous sommes troisièmes, à quatre points du premier. Le championnat restera disputé jusqu'au bout.

Quel est le suivi de ce match?

Lundi, je ferai comme toujours une analyse technique, non seulement sur le plan tactique, mais aussi et surtout sur le plan mental.

Il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a un nouveau match ce mercredi, à domicile contre Zurich. Sur quoi allez-vous vous concentrer maintenant?

Le plus important dans le football est la persévérance de la motivation. Les grands joueurs peuvent se remotiver tous les trois jours et ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes. Je l'ai vu ces dernières semaines. Aujourd'hui, cela m'a manqué. C'est cet état d'esprit qu'il faut retrouver. Après les premiers mois, j'ai beaucoup appris sur les joueurs qui peuvent gérer telle ou telle pression dans telle ou telle situation.