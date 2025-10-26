Peter Zeidler: «J'ai dû dire 'stop' à mes joueurs»

«Ils ont chanté contre Servette, j’ai dit stop.» Après le 5-1 infligé à Bâle, Peter Zeidler a calmé l’euphorie de ses joueurs. Le coach du Lausanne-Sport veut que son équipe reste lucide avant le derby du lac.

Le Lausanne-Sport a surclassé le FC Bâle dimanche à la Tuilière. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Jeudi soir à Malte, après la petite victoire du Lausanne-Sport face aux Hamrun Spartans en Conference League (0-1), Peter Zeidler ne manquait pas de déplorer le visage affiché par son équipe. Une réaction était donc attendue et elle a eu lieu ce dimanche face au FC Bâle (5-1). «On a prouvé aujourd’hui que la performance à Malte, ce n’était pas nous. Ce qu’on a vu aujourd’hui, c’est le vrai Lausanne-Sport», tonne Theo Bair, auteur de deux buts face aux Rhénans, après en avoir déjà mis trois à Young Boys début octobre.

«C’est grâce au soutien de l’équipe et des supporters, tient-il à faire remarquer. Je ne peux pas faire ça sans eux. Nos performances défensives m’aident aussi: quand on est solides derrière, ça me donne la liberté d’attaquer, de combiner avec Gaoussou Diakité, et de marquer.»

3 points et la possibilité de faire tourner

Son coéquipier malien a d'ailleurs une nouvelle fois été étincelant à la Tuilière, mystifiant à plusieurs reprises les défenseurs bâlois. Le numéro 70 a aussi su profiter de leurs grossières erreurs défensives, comme sur l'ouverture du score par exemple (6e). Un but qui a parfaitement lancé les Lausannois après avoir pourtant vu les Bâlois le mieux entrer dans la rencontre. «C'était le scénario idéal pour nous», analyse Peter Zeidler, qui estime que le revêtement de la Tuilière a favorisé le jeu de son équipe.

«Le terrain synthétique nous a aidés, il faut le dire», estime l’Allemand, qui, en plus des trois points, a profité des circonstances du match pour faire tourner son effectif avec cinq changements. Car les semaines anglaises se poursuivent pour le Lausanne-Sport qui reçoit le Servette FC mercredi déjà. «C'est très important de pouvoir le faire dans une semaine anglaise et cela aide à souder un groupe. Avec Ludo (ndlr: Ludovic Magnin), nous allons devoir jouer avec 16, 18, 20 joueurs lors des semaines à venir. Nous avons le même programme. C'est fou, mais on aime être fous.»

«J'ai dû dire 'stop' à mes joueurs»

Bien que magnifique, cette victoire ne sera pas fêtée, annonce Peter Zeidler. Seules les quelques minutes passées avec les supporters feront office de célébrations. D'ailleurs, le coach du LS a dû intervenir pour calmer les ardeurs de ses joueurs. «Ils ont chanté quelque chose contre Servette, et j'ai dit 'stop'. Il faut se concentrer sur nous. Mais je comprends que pour les supporters, c'est quelque chose de spécial.»

Ils attendront forcément mercredi avec impatience. Certainement tout comme les joueurs et le staff du LS. «C’est une source de motivation supplémentaire. À nous tous d’être humbles et concentrés. Je suis très content pour notre équipe, et très heureux pour notre club. Il faut maintenant garder notre calme, parce que nous sommes dans une bonne phase», demande Peter Zeidler, qui espère voir la Tuilière connaître une belle affluence face aux Grenat. Même si l'heure sera forcément un obstacle. Tout comme la tenue d'un match du LHC presque dans le même temps. «Cela pourrait être compliqué pour certains enfants de venir et de rentrer que vers 23h ou minuit. Surtout que les vacances sont terminées», regrette l'Allemand, qui compte sur le public lausannois pour «rattraper le retard au classement». Le Servette FC est prévenu.