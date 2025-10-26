Florian Ayé frappe toujours deux fois

Servette n'a pas livré un grand match ce dimanche à la Praille, mais les Grenat se sont imposés 2-1 face à Lugano grâce à un nouveau doublé de leur avant-centre Florian Ayé.

Quelle victoire importante pour les Genevois! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Servette va-t-il enfin décoller? Ce dimanche, les Grenat n'ont pas été brillants, loin de là, mais ils ont remporté une victoire importante contre Lugano grâce à deux buts de Florian Ayé, laquelle leur permet de quitter enfin la place de barragiste, désormais occupée par GC. Les Tessinois, qui restaient sur trois victoires consécutives, sont repartis battus du Stade de Genève au terme d'un match peu spectaculaire. Mais qui s'en souciera, au final, du côté genevois? Florian Ayé, lui, s'est bien racheté après sa prestation insuffisante à Thoune, en inscrivant un doublé, son deuxième sous le maillot grenat après celui face à Winterthour.

Un appartement ou une villa à Dubaï?

Le rythme du début de match, que l'on qualifiera poliment de tranquille, avait au moins le mérite de laisser le temps aux spectatrices et spectateurs de profiter des publicités déroulant autour du terrain, dont l'une proposant d'acheter une villa ou un appartement à... Dubaï! De quoi inciter l'esprit à voyager un peu, au moins. Les 26 fans du FC Lugano n'étaient eux pas là pour rêver d'un déménagement aux Emirats Arabes Unis, mais bien pour supporter leur équipe, ce qu'ils ont fait admirablement malgré leur nombre réduit, traversée de la Suisse oblige.

Sur le terrain? Un Servette FC qui avait complètement remanié sa défense, une nouvelle fois. Après avoir opté pour une charnière Séverin-Bronn contre Bâle. puis Rouiller-Séverin à Thoune, Jocelyn Gourvennec avait cette fois choisi d'associer Steve Rouiller et Dylan Bronn dans l'axe. Le gaucher Bradley Mazikou se retrouvait lui latéral droit, comme lors de l'expérience concluante contre Winterthour, tandis que Lilian Njoh prenait place sur le côté gauche.

Un coup-franc merveilleux d'Anto Grgic pour l'égalisation

C'est d'ailleurs lui, Lilian Njoh, qui bottait le corner menant à l'ouverture du score du buteur maison Florian Ayé, bien maladroit lors du dernier match à Thoune. Cette fois, l'avant-centre plaçait un coup de tête parfait dans la lucarne de David von Ballmoos (11e, 1-0). Servette, loin de capitaliser sur cet avantage, reculait alors et Lugano égalisait à la 37e grâce à un coup-franc merveilleux de l'artiste Anto Grgic, consécutif à une faute de Steve Rouiller. 1-1 à la pause, au terme d'une mi-temps compliquée dans le jeu pour les Genevois, sans idées et sans inspiration.

Loun Srdanovic, décisif d'entrée

Jocelyn Gourvennec procédait alors à son premier changement, en sortant le trop discret Samuel Mraz et en faisant entrer David Douline devant la défense. Pas de quoi révolutionner le jeu grenat, bien trop timide en ce dimanche après-midi, alors que la nuit tombait sur Genève, heure d'hiver oblige. Heureusement pour l'ambiance, Servette a pris l'avantage à la 83e grâce à un débordement de Loun Srdanovic, entré en jeu dix minutes plus tôt à son poste de latéral droit et dont le centre parfait a trouvé Florian Ayé au premier poteau.

Loun Srdanovic vient de servir Florian Ayé pour le but de la victoire servettienne. Photo: keystone-sda.ch

Prochaine échéance pour les Genevois, un déplacement à Lausanne mercredi soir, pour un derby lémanique qui est toujours un moment fort de la saison. Les deux équipes ayant eu la bonne idée de s'imposer ce dimanche, le choc n'en sera que plus attendu.